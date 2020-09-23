Ректор объяснил, почему Путин назвал ситуацию с Петербургской консерваторией «бедой»

Историческое здание уже более пяти лет находится на реконструкции, поэтому студенты не могут практиковаться в концертных залах, заявил газете ВЗГЛЯД ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Алексей Васильев.

Президент Владимир Путин во время выступления перед сенаторами заявил, что представителям Санкт-Петербурга в Совете Федерации следует обратить внимание на реконструкцию и ремонт Петербургской государственной консерватории. По его словам, в скором времени ситуация с ней превратится «просто в беду».

«Санкт-Петербургская консерватория выехала из исторического здания пять лет назад. Целью переезда стала реконструкция этого здания. Работы начались, а спустя два года остановились по ряду причин, и уже три года как не ведутся. Думаю, именно это имел в виду президент, когда говорил о нашей консерватории», – говорит Васильев.

В результате здание уже много лет и не ремонтируется, и не эксплуатируется, хотя сам дом является историческим: по его коридорам ходили всемирно известные русские и советские композиторы Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, а также многие другие знаменитые выпускники консерватории.

«То есть наш дом сейчас в таком плачевном состоянии. Пока мы находимся на улице Глинки, дом 2 – тут, в общем-то, классы достаточно подходящие для того, чтобы в них заниматься. Но здесь нет ни концертного зала, который для музыкантов совершенно необходим, ни репетиционного зала для оркестров, хора. Процесс идет, но не так традиционно, как это было со дня основания консерватории», – резюмировал Васильев.

Решение о капитальном ремонте исторического здания было принято еще в 2012 году. Два года ушло на проектирование, а сами работы начались в 2015-м. Спустя два года все работы были приостановлены. На объекте не раз менялся подрядчик. Эксперты предупреждают, что сделаное за время ремонта постепенно разрушается и теперь корректировки требует проектно-сметная документация и смета на капитальный ремонт и реставрацию.