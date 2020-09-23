Путин предупредил о «беде» в Петербурге

Президент Владимир Путин в ходе выступления перед сенаторами указал властям Петербурга на необходимость реконструкции консерватории и поручил довести вопрос до конца.

«Обращаю внимание представителей города Санкт-Петербурга на реконструкцию и ремонт Петербургской консерватории. Замечательная идея реконструировать. И своевременная. Скоро она превратится в беду. Я уже обращал на это внимание действующих сегодня руководителей. Они, правда, прямой ответственности за этот долгострой не несут, они недавно только работают... Но я прошу и вас, уважаемые коллеги, и правительству напоминаю заняться этим вопросом и довести его, в конце концов, до конца, до логического завершения», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Также президент на встрече с сенаторами указал на необходимость обеспечить гармоничное пространственное развитие России и призвал власти изыскать резервы для развития села.

Консерватория имени Римского-Корсакова, о которой говорил президент, была основана в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. Она относится к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, передает ТАСС. Среди выпускников консерватории – руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и композитор Леонид Десятников.

Здание консерватории расположено в центре города, напротив Мариинского театра. Оно на реставрации несколько лет, работы планировалось завершить в 2019 году.

Планировался ремонт всех шести этажей и подвала, лестницы, междуэтажных перекрытий, замена кровли, реставрация главных и дворовых фасадов, проведение архитектурно-художественной подсветки и т.д. Но работа не выполнена до сих пор, здание закрыли строительными лесами.