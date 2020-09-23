Путин призвал обеспечить гармоничное пространственное развитие России

Президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами указал на необходимость обеспечить гармоничное пространственное развитие России и призвал власти изыскать резервы для развития села.

«Экологическое благополучие – это здоровье, долголетие людей. Это и обязательное требование к современной комфортной жизни для человека, так же, как и возможности передвижения и коммуникации. Это доступное жилье в конце концов, современный благоустроенный облик больших и малых наших городов, их уют и неповторимое своеобразие. Нам необходимо обеспечить именно сбалансированное, гармоничное, пространственное развитие России, а значит равные возможности для граждан, независимо от того, где они живут и работают. В этой связи прошу правительство и парламент обратить особое внимание и изыскать резервы, чтобы поддержать программу развития сельских территорий», – передает слова Путина РИА «Новости».

В том числе, президент отметил, что в течение трех лет планируется завершить реконструкцию многих региональных аэропортов.

«Продолжится активное развитие транспортной инфраструктуры. В течение трех лет планируется завершить реконструкцию аэропортов целого ряда региональных центров, среди них: Воронеж, Липецк, Ставрополь, Оренбург, Новосибирск, Томск. А также Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, аэропорты других населенных пунктов Дальнего Востока, в том числе расположенные в труднодоступных территориях», – сказал Путин.



«Конечно, это должно делаться наряду с развитием региональной авиации и соответствующих сегментов самолетостроения», – подчеркнул он.

Также, по словам Путина, в ближайшие три года на развитие дорожной сети в России планируется направить более 6 трлн рублей из всех источников.

Президент подчеркнул, что формирование широкой и качественной дорожной сети является ключевым фактором обустройства территорий и создания благоприятных условий для жизни людей.

«В этой связи прошу правительство проработать вопрос изыскания дополнительных ресурсов для дальнейшего развития дорожного строительства в 2021-2023 годах, а также шире использовать внебюджетные средства и прежде всего направить на крупные проекты инфраструктурного развития агломераций средства, привлеченные через инфраструктурные облигации», – сказал он.

Вместе с тем, российский лидер заявил, что правительство окажет помощь регионам, бюджеты которых испытывают проблемы с доходами, передает ТАСС.

«Мы только сегодня обсуждали это с министром финансов [РФ Антоном Силуановым]. В правительстве это понимают и будут оказывать точечную адресную поддержку тем регионам, которые в этом действительно будут нуждаться», – пояснил Путин.

«Сохраняя ответственную бюджетную политику, устойчивость всей системы государственных финансов, уже в следующем году от преодоления последствий эпидемии, восстановления экономики мы должны вновь активнее возвращаться к проектам развития, смотреть в будущее, сосредоточиться на достижении национальных целей развития», – добавил президент.