В список самых влиятельных людей Time вошли главный инфекционист США и глава ВОЗ

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США – главный инфекционист страны Энтони Фаучи возглавил список самых влиятельных людей года по версии журнала Time в категории «Лидеры», в список также вошел глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Список самых влиятельных людей 2020 года опубликован изданием во вторник. Фаучи приобрел в США большую популярность благодаря своим высказываниям по вопросам борьбы с коронавирусом, которые навлекали на него критику со стороны президента страны Дональда Трампа, передает ТАСС.

В список также вошли Трамп, его главный соперник в борьбе за кресло главы государства Джозеф Байден и идущая вместе с ним на выборы кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

Кроме того, к самым влиятельным людям года журнал причислил спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, председателя Верховного суда Джона Робертса, генерального прокурора Уильяма Барра – руководителей и лидеров практически всех властных институтов Соединенных Штатов.

Из иностранных политиков представлены председатель КНР Си Цзиньпин, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, а также сирийский фотограф, известный под псевдонимом «Цезарь», показания которого стали основанием для введения новых санкций Вашингтона против Дамаска.

Кроме того, звания удостоены канцлер Германии Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, мэр Парижа Анн Идальго, которую отметили за заслуги в борьбе за экологию.

Журнал назвал также самых влиятельных людей года в категориях «Пионеры», «Художники», «Титаны» и «Иконы». В первой из них список возглавила американская рэп-исполнительница и автор песен Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion.

Лидер в категории «Художники» – канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, выступающий под псевдонимом Weeknd; в категории «Титаны» – актриса Габриэль Юнион, заслужившая титул благодаря активной позиции по защите прав темнокожих, женщин и сексуальных меньшинств.

Список в категории «Иконы» возглавила медсестра из Нью-Йорка Эмми О'Салливан, работающая в больнице, где был выявлен первый в этом американском мегаполисе пациент с коронавирусом.

Сама Эмми переболела инфекцией еще в марте, провела четыре дня на аппарате искусственной вентиляции легких, но всего через две недели снова вернулась на работу.

В данную категорию вошли также сооснователи движения Black Lives Matter Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс.

Кроме того, в список «Икон» вошли борец за права сексуальных меньшинств на Тайване Чиа Чиа-вей, усилия которого стали одним из главных факторов в легализации однополых браков на острове в 2019 году, и Нури Турки – живущий в США уйгур, юрист и правозащитник, который вошел в комиссию США по международной религиозной свободе.

В данных категориях нет никого из россиян. Лишь одна представительница России появляется в материалах Times, посвященных 100 самым влиятельным мира лишь – лидер группы Pussy Riot Надежда Толоконникова. Однако она просто представляет одного из обладателей титула – чилийскую женскую музыкальную группу Lastesis, выступающую с песнями в защиту прав женщин и феминизма.

При этом ранее россиянин вошел в список самых влиятельных евреев мира.