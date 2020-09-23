В список самых влиятельных людей Time вошли главный инфекционист США и глава ВОЗ

Взгляд
23 сентября, среда  |  Последнее обновление — 16:32  |  vz.ru
Разделы

Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

Экономика России упала не так сильно, как прогнозировалось Станислав Красильников/ТАСС
Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост? Подробности...
Перейти в раздел…

Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые – менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
Перейти в раздел…

Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
Перейти в раздел…

Как США создают гиперзвуковое оружие против России

Так будет выглядеть «американский «Кинжал» lockheedmartin.com
В последние дни и американские политики, и военные неоднократно заявляли о новых успехах США в разработке гиперзвукового оружия. Вашингтон явно хочет вернуть себе лидерство в таких разработках. На чем основаны подобные заявления, какие именно программы гиперзвукового оружия сегодня ведутся в США и какие выводы из происходящего могла бы сделать Россия? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Сердца требуют не перемен, а переворотов

Алексей Алешковский, сценарист
Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Уйдет ли Европа с исторической сцены

Андрей Бабицкий, журналист
Как и какого именно числа произойдет закат Европы, мы не знаем, но узнаем очень скоро. Тенденции распада и хаоса нарастают столь стремительно, что, кстати, слово «закат» кажется уже слишком мягким для описания происходящего. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
И «Арепливир», и его разрешенный для продажи в аптеках аналог «Коронавир» не являются оригинальными лекарствами. Это так называемые дженерики – аналоги лекарства, созданного на базе запатентованного за рубежом действующего вещества, в данном случае – японского «Фавипиравира». Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
Перейти в раздел…

Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 25 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

Перейти в раздел…

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Сколько должна стоить пачка сигарет, чтобы вы бросили курить?
  • Более 200 рублей

  • Более 500 рублей

  • Более 1000 рублей

  • Буду курить при любой цене

  • Я не курю
Цена российского препарата для лечения коронавируса составит 12 тыс. 320 рублей. А какую стоимость такого лекарства вы считаете справедливой?
  • Бесплатно

  • До 500 рублей

  • До 1 тыс. рублей

  • До 3 тыс. рублей

  • До 5 тыс. рублей

  • Свыше 5 тыс. рублей
Достижения в каких областях вызывают у вас чувство гордости за страну?
  • Армия

  • Внешняя политика

  • Искусство

  • Космос

  • Наука

  • Сельское хозяйство

  • Спорт

  • Уровень жизни
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Германия не признала Лукашенко президентом Белоруссии
    Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми Кремль прокомментировал выписку Навального из клиники Украина захотела ввести санкции против Wildberries и Ivi Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
    Путин анонсировал вторую российскую вакцину от коронавируса Определена продолжительность здоровой и счастливой жизни в России Госдума повысила акцизы на сигареты на 20% в 2021 году Словакия первой из стран ЕС не признала легитимность президента Лукашенко
    Путин предупредил о «беде» в Петербурге В Дании прокомментировали столкновение контейнеровоза с российским фрегатом Эксперт объяснила уникальность открытого в России природного антибиотика Оппозиция Белоруссии объявила акцию неповиновения из-за инаугурации Лукашенко

    Главная тема


    Как США создают гиперзвуковое оружие против России

    особый случай


    Военный летчик объяснил, как Су-35 мог оказаться в учебном бою с заряженным боекомплектом

    «Политический водевиль»


    Эксперты прокомментировали «чудо исцеления» Навального в Германии

    Народный артист


    Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не приедет в Россию

    Видео

    хитрый ход


    Эрдоган пошел войной на обматеривших его греков

    борьба с колонизацией


    Новые способы порабощения стран опаснее старых

    стратегические вооружения


    Почему Россия никогда не примет новый ультиматум США

    Москва – Берлин


    Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

    желание выжить


    Павел Волков: Украинские шахтеры ушли под землю

    тройка лидеров


    Тимур Шерзад: Двадцатый век был столетием диктаторов

    непризнанные республики


    Сергей Миркин: Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Сколько должна стоить пачка сигарет, чтобы вы бросили курить?

    В список самых влиятельных людей Time вошли главный инфекционист США и глава ВОЗ

    23 сентября 2020, 15:56

    Текст: Наталья Ануфриева

    Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США – главный инфекционист страны Энтони Фаучи возглавил список самых влиятельных людей года по версии журнала Time в категории «Лидеры», в список также вошел глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

    Список самых влиятельных людей 2020 года опубликован изданием во вторник. Фаучи приобрел в США большую популярность благодаря своим высказываниям по вопросам борьбы с коронавирусом, которые навлекали на него критику со стороны президента страны Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В список также вошли Трамп, его главный соперник в борьбе за кресло главы государства Джозеф Байден и идущая вместе с ним на выборы кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

    Кроме того, к самым влиятельным людям года журнал причислил спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, председателя Верховного суда Джона Робертса, генерального прокурора Уильяма Барра – руководителей и лидеров практически всех властных институтов Соединенных Штатов.

    Из иностранных политиков представлены председатель КНР Си Цзиньпин, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, а также сирийский фотограф, известный под псевдонимом «Цезарь», показания которого стали основанием для введения новых санкций Вашингтона против Дамаска.

    Кроме того, звания удостоены канцлер Германии Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, мэр Парижа Анн Идальго, которую отметили за заслуги в борьбе за экологию.

    Журнал назвал также самых влиятельных людей года в категориях «Пионеры», «Художники», «Титаны» и «Иконы». В первой из них список возглавила американская рэп-исполнительница и автор песен Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion.

    Лидер в категории «Художники» – канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, выступающий под псевдонимом Weeknd; в категории «Титаны» – актриса Габриэль Юнион, заслужившая титул благодаря активной позиции по защите прав темнокожих, женщин и сексуальных меньшинств.

    Список в категории «Иконы» возглавила медсестра из Нью-Йорка Эмми О'Салливан, работающая в больнице, где был выявлен первый в этом американском мегаполисе пациент с коронавирусом.

    Сама Эмми переболела инфекцией еще в марте, провела четыре дня на аппарате искусственной вентиляции легких, но всего через две недели снова вернулась на работу.

    В данную категорию вошли также сооснователи движения Black Lives Matter Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс.

    Кроме того, в список «Икон» вошли борец за права сексуальных меньшинств на Тайване Чиа Чиа-вей, усилия которого стали одним из главных факторов в легализации однополых браков на острове в 2019 году, и Нури Турки – живущий в США уйгур, юрист и правозащитник, который вошел в комиссию США по международной религиозной свободе.

    В данных категориях нет никого из россиян. Лишь одна представительница России появляется в материалах Times, посвященных 100 самым влиятельным мира лишь – лидер группы Pussy Riot Надежда Толоконникова. Однако она просто представляет одного из обладателей титула – чилийскую женскую музыкальную группу Lastesis, выступающую с песнями в защиту прав женщин и феминизма.

    При этом ранее россиянин вошел в список самых влиятельных евреев мира.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •