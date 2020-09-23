Санкции сорвали строительство катера для сбора нефти в Крыму

В Крыму сорвалось строительство спасательного катера, занимающегося сбором разливов нефти, из-за санкций, так как не удалось закупить детали для двигателя судна, об этом говорится в материалах Счетной палаты по результатам анализа отчета правительства России об исполнении бюджета за 2019 год.

«По объекту «Строительство спасательного катера-бонопостановщика. Спасательный катер-бонопостановщик (проект А40-2Б)» по причине действия международных санкций в отношении республики Крым отсутствует возможность выполнения завершающей стадии строительства (закупка главных двигателей для судов)», – цитирует ТАСС материалы Счетной палаты.

На данный момент «Судостроительный завод «Море» занимается поиском замены главных двигателей катера на двигатели другого производства.

В 2018 году Филиппины отказались от возможности купить российские вертолеты из-за санкций США и решили закупить 16 американских вертолетов Black Hawk за 240 млн долларов.