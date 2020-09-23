Путин рассказал о просьбе ООН помочь с вакцинацией от коронавируса

Президент Владимир Путин сообщил, что Россия обязательно выполнит обещания и бесплатно предоставит отечественную вакцину от коронавируса сотрудникам ООН, особенно работающим в нашей стране. По его словам, с соответствующей просьбой обратились сами сотрудники Организации Объединенных Наций.

«Наши ученые первыми в мире создали вакцину, которая способна защитить от коронавируса», – передает ТАСС слова Путина на встрече в Кремле с сенаторами.

Он упомянул свое выступление во вторник на Генассамблее ООН, в котором пообещал бесплатно предоставить российский препарат для вакцинации сотрудников Организации Объединенных Наций.

«Сотрудники обратились с просьбой оказать им содействие соответствующее, в том числе и по вакцинированию, мы, конечно, это сделаем, особенно в нашем регионе», – заверил российский лидер.

Напомним, во вторник Путин в ходе выступления на Генассамблее ООН предложил бесплатно предоставить сотрудникам международной организации российскую вакцину от коронавируса.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН благодарна президенту Путину за «щедрое предложение» по бесплатному обеспечению сотрудников международной организации российской вакциной от коронавируса.

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