Китай заявил США протест из-за заявлений Трампа в ГА ООН

Китай выразил Соединенным Штатам протест по поводу обвинений в возникновении пандемии коронавируса на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится в заявлении МИД КНР.

«К сожалению, вопреки фактам, американская сторона использовала трибуну ООН для фабрикации слухов, безосновательных нападок и очернения Китая из неблаговидных политических целей. Китайская сторона выражает решительный протест», – приводит РИА «Новости» сообщение МИД.

Речь президента США Дональда Трампа на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник стала его самым коротким выступлением в организации за все время президентства.

Трамп заявил, что ООН «должна быть эффективной организацией» и должна «сфокусироваться на настоящих проблемах в мире». Кроме того, он заявил, что ООН должна привлечь Китай за возникновение пандемии коронавируса.

Трамп неоднократно обвинял Китай в распространении короанвируса и утаивании фактов об эпидемии. Он возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир». Кроме того, американский лидер говорил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. При этом Трамп допускал, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом.

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