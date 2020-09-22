СК начал проверку сообщений о девушке-инвалиде, которую мать держала в рабстве

Следователи в Нижегородской области начали проверку сообщений о девушке-инвалиде, которую годами держали в сексуальном рабстве, сообщает следственное управление СК по региону.

Ведомство на своем сайте сообщило, что в одном из Telegram-каналов опубликовали видеозапись о 23-летней девушке-инвалиде в Нижегородской области, по этим данным, девушка смогла сбежать из сексуального рабства, организованного ее матерью.

«По данному факту следственными органами СК по Нижегородской области организована доследственная проверка. Следователи СК выехали на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в региональном СК.

В феврале в Дагестане задержали мужчину и женщину, пытавшиеся продать двух девушек на Ближний Восток за 1 млн долларов.