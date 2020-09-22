Историк назвал «брехней» заявление Минздрава о раке у князя Владимира и Ярослава Мудрого

Князь Владимир умирал от неизвестной болезни, которая в летописях не характеризуется, как рак, а Ярослав Мудрый скончался в почтенном возрасте, заявил газете ВЗГЛЯД советский и российский историк-медиевист, археолог, антрополог Владимир Петрухин, комментируя заявление онколога Минздрава о том, что князья скончались от рака.

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что рак известен людям издревле. По словам врача, от данного заболевания скончались князь Владимир Святославович и Ярослав Мудрый, о чем, по его словам, есть подтверждения и в летописи.

«Это чистая брехня, в летописи ничего об этом не говорится. Известно, что Ярослав Мудрый от рождения был хромым из-за недоразвития правого тазобедренного и правого коленного суставов, но это не было связано с онкологией. Князь Владимир умирал неизвестно от чего, но никоим образом его болезнь не характеризуется, как рак», – говорит Петрухин.

Он поясняет, что в летописи никакого диагноза нет. При этом историк отмечает, что иногда описывается «довольно длительная агония» Владимира Святославовича. О Ярославе Мудром же вообще ничего не говорится.

«Ярослав Мудрый скончался в почтенном вполне возрасте (на момент смерти ему было 76 лет – прим. ВЗГЛЯД), и это не было неожиданностью», – резюмировал Петрухин.