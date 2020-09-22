RT предложил Трампу работу за 1 млрд долларов

Телеканал RT опубликовал ролик, показывающий, как могла бы выглядеть работа американского лидера Дональда Трампа у них в студии.

Журналисты телеканала пообещали лидеру США: «Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением».

Напомним, что выборы в Соединенных Штатах Америки пройдут 3 ноября. 2 сентября стало известно, что Трамп сократил отставание от кандидата на пост президента от Демократической партии США Джозефа Байдена до 7%.

Ранее Трамп назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории. Кроме того, он предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах. А вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест предположил, что, 77-летний Джозеф Байден в случае победы на выборах президента США может не дожить до инаугурации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД