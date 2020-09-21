Москва назвала заказом информацию о «российских наемниках» в Ливии

Заявления экспертов санкционного комитета СБ ООН по Ливии о якобы действующих в этой стране «российских наемниках» являются очевидным заказом, они построены на подтасованных данных, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Что касается обвинений о якобы «деструктивной роли России» в ливийском урегулировании, то мы уже неоднократно комментировали эту тему. Наши западные коллеги в основном ссылаются на информацию группы экспертов комитета 1970 СБ по Ливии», – сказал Небензя в интервью РИА «Новости».

Он обратил внимание на то, что доклады группы экспертов вопреки их закрытому характеру «постоянно сливаются в прессу».

«Мы эту информацию видели и можем с уверенностью сказать, что большей частью она построена на основе непроверенных или подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении. Это очевидный заказ», – подчеркнул он.

По его словам, у Москвы нет сомнений относительно западного происхождения некоторых источников, на которые ссылаются эксперты.

«Это те же самые западные страны, которые в 2011 году и разрушили ливийскую государственность, спровоцировали продолжающийся до сих пор кризис», – заявил Небензя.

При этом постпред России заявил, что у России есть информация о присутствии в Ливии западных военных и ЧВК.

«Они занимаются разведкой, снабжением различных ливийских группировок оружием и их тренировкой, охраняют объекты, принадлежащие западным странам и компаниям, занимаются вербовкой и отправкой в Ливию наемников», – сказал он.

Небензя рекомендовал прекратить лицемерие и антироссийскую кампанию в СМИ, а группе экспертов ООН – «подходить к своей работе профессионально и беспристрастно».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники ЧВК «Вагнер», а также некоторых других компаний присутствуют в Ливии и поддерживают силы Халифы Хафтара.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что российские военные не принимают участие в операции в Ливии, Кремлю неизвестно об организационных группах россиян в этой стране.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда возникли слухи об участии «вагнеровцев» в ливийской войне.

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