Трамп заявил об обладании США «самым мощным оружием на Земле»

Президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы обладают «самым мощным оружием на Земле».

Трамп заявил, что направил 2,5 трлн долларов на военные цели, поскольку вооруженные силы США «находились в ужасном состоянии», передает ТАСС.

«[Теперь] У нас есть отличное оружие, у нас есть самое мощное оружие на Земле, ни у кого нет ничего подобного. Я недавно уже говорил об этом: у нас есть оружие, столь невероятное и столь мощное, столь современное, что председатель КНР Си Цзиньпин и [президент России Владимир] Путин испытывают зависть», – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы восстановили мощь наших вооруженных сил, и нам это необходимо, стоит только посмотреть на Китай и Россию, – продолжил президент США. – Думаю, что Китай сейчас представляет наибольшую проблему. Некоторые говорят: «Россия, Россия...» А когда я спрашиваю о Китае, то об этом не хотят говорить».

Трамп также выступил с утверждением, что до него «никто не проводил столь жесткую политику в отношении России». «И я гарантирую, что на встречах за закрытыми дверями Путин говорит это своему окружению», – считает американский президент.

«Но если можно поладить с Китаем, с Россией, это будет решением проблемы», – закончил Трамп.

Накануне Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР «завидуют» США, которые, по словам главы Белого дома, «создали оружие, подобного которому этот мир никогда не видел».

Напомним, в минувшую субботу президент Владимир Путин в ходе поздравления сотрудников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника заявил, что впервые в новейшей истории «Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня (вооружения). «Такого оружие нет ни у кого в мире (...)», – подчеркнул глава государства.

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