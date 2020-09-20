В Кремле оценили уровень взаимного доверия между Россией и Белоруссией

Россия и Белоруссия ближайшие союзники, и уровень взаимного доверия и уважения гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники. И уровень взаимного доверия и взаимного уважения, с одной стороны, гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля напомнил, что позиция полного взаимного доверия между двумя странами неоднократно демонстрировалось президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, с другой стороны такие отношения между Россией и Белоруссией дают возможность «откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам».

Песков также остановился на некоторых темах, которые затрагивались в ходе переговоров президентов Путина и Лукашенко в Сочи.

«Конечно же, события последних недель в Белоруссии не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, запуске соответствующего процесса, эта тематика также затрагивалась. И эта инициатива была поддержана президентом Путиным», – подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, в понедельник в Сочи прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Лукашенко в ходе диалога заявил, что республике стоит держаться ближе к «старшему брату – России».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

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