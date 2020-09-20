В Кремле оценили уровень взаимного доверия между Россией и Белоруссией

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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России не дает покоя США

Стал известен «отец» российского гиперзвукового оружия Минобороны России/YouTube
Разработчиком гиперзвукового блока «Авангард» оказался экс-гендиректор НПО машиностроения Герберт Ефремов. В субботу Владимир Путин наградил конструктора госнаградой. Президент отметил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств. За день до этого Дональд Трамп заявил, что Россия похитила гиперзвуковые технологии у США. Что стоит за словами Трампа и как США сами используют чужие научные разработки?  Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Американцы сжигают собственную страну

Иностранные террористы не потребовались: с тем, чтобы зажечь свою страну, американцы справились сами Chris Pietsch/Reuters
Запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Люди гибнут, пропадают без вести, бегут из собственных домов. Государство им мало чем помогает, на фоне чего множатся панические слухи: пожары – это не случайность, а намеренная диверсия. Есть много причин для того, чтобы этим слухам верить. Кто же сжигает Америку? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...
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«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
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Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    В Кремле оценили уровень взаимного доверия между Россией и Белоруссией

    20 сентября 2020, 14:22

    Текст: Евгения Шестак

    Россия и Белоруссия ближайшие союзники, и уровень взаимного доверия и уважения гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники. И уровень взаимного доверия и взаимного уважения, с одной стороны, гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Представитель Кремля напомнил, что позиция полного взаимного доверия между двумя странами неоднократно демонстрировалось президентом России Владимиром Путиным. 

    По его словам, с другой стороны такие отношения между Россией и Белоруссией дают возможность «откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам».

    Песков также остановился на некоторых темах, которые затрагивались в ходе переговоров президентов Путина и Лукашенко в Сочи.

    «Конечно же, события последних недель в Белоруссии не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, запуске соответствующего процесса, эта тематика также затрагивалась. И эта инициатива была поддержана президентом Путиным», – подчеркнул пресс-секретарь. 

    Напомним, в понедельник в Сочи прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Лукашенко в ходе диалога заявил, что республике стоит держаться ближе к «старшему брату – России».

    Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

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