Трамп похвастался прекращением Сербией и Косово «массовых убийств» Трамп сравнил Миннеаполис с Берлином времен войны Вице-премьер Испании заявил о кризисе монархии 20 сентября 2020, 05:27 Текст: Антон Антонов

Для испанской монархии наступил кризисный момент, заявил замглавы кабмина Испании, лидер левой партии Podemos Пабло Иглесиас. «Я считаю, что нам, республиканцам, необходимо осознавать исторический кризисный момент, наступивший для испанской монархии и модели государства, которую воплощает испанская монархия», – приводит его слова РИА «Новости». По мнению вице-премьера, необходимо проявить «мужество и смелость», поставив вопрос о «движении Испании к горизонту новой республики». Иглесиас считает, что жители страны, особенно молодежь, все чаще задаются вопросом, почему они не могут выбрать главу государства, а также почему лидера страны нельзя привлечь к ответственности, если он нарушит закон. В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении отрекшегося от престола в 2014 году Хуана Карлоса I в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу. 3 августа Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях