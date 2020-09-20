«Чернокожая» активистка Black Lives Matter оказалась белой

В США еще одна американка призналась, что притворялась чернокожей, хотя на самом деле цвет ее кожи белый.

Активистка движения BLM (Black Lives Matter – «Жизни чернокожих важны») Сэтчуэл Коул заявила, что решила «признать ответственность за свои действия и за тот ущерб, который нанесла».

По словам Коул, «жертвами» ее обмана стали люди, о которых она «больше всего заботится», передает РЕН ТВ со ссылкой на New York Post.

«Я занимала (медийное) пространство как чернокожая, зная о том, что на самом деле я белая», – сказала она.

При этом Коул считает себя «небинарной персоной» (небинарные люди позиционируют себя как имеющих два и более гендеров, специфическую гендерную принадлежность или не имеющих ее вообще).

Напомним, педагог Джессика Круг вызвала скандал в США, когда заявила, что всю жизнь притворялась чернокожей, хотя на самом деле естественный цвет ее кожи – белый. Круг является специалистом по истории афроамериканцев. Она объяснила свое притворство психологической травмой из детства и проблемами с психикой.

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