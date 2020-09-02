Курортный сезон в Крыму признали состоявшимся

Курортный сезон в Крыму состоялся, регион бьет рекорды по посещению туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Состоялся курортный сезон. На сегодня мы бьем рекорды по посещению туристов. Такого сезона – я спрашивал наших коллег, которые работают на побережье – мало кто помнит. Наверное, еще в Советском Союзе было такое количество людей», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет», передает РИА «Новости».

По его словам, для крымских курортов важно придерживаться соотношения цены и качества, чтобы туристы хотели вернуться на отдых в следующем году.

Также Аксенов отметил, что построенная от Керчи до Севастополя трасса «Таврида» соответствует европейскому уровню.

«Я думаю, все оценили комфорт и скорость подъезда к Севастополю и к Керчи. К Севастополю – уже 35-40 минут и уже практически на Ялтинском кольце (въезд в Севастополь с юга) – это мы смотрим за реакцией в соцсетях. Я лично проехал дорогу вдоль и поперек, считаю, что трасса европейского уровня, нам за нее не стыдно. Слова благодарности компании «ВАД» (генподрядчик стройки) и лидеру (президенту России) за принятие решений», – сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту за лето проехало почти 2 млн автомобилей.

В июле Аксенов сообщил, что Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году, объем туристического потока беспрецедентный.

Напомним, 14 июля уровень загрузки крымских отелей достиг 100%.