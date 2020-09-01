По Крымскому мосту за лето проехало почти 2 млн автомобилей

Автотрафик по Крымскому мосту за лето составил почти 2 млн автомобилей, а абсолютный рекорд достигнут 16 августа – 37 тыс. 374, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

«Почти два миллиона автомобилей воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив за три летних месяца, в том числе почти 200 тыс. грузовиков и 14 тыс. автобусов. В августе, в пик сезона отпусков, по мосту проехали почти миллион транспортных средств. 15 августа трафик составил 36 тыс. 393 автомобиля, а абсолютный рекорд достигнут 16 августа – 37 тыс. 374 транспортных средства», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что наибольшее количество автомобилей отправилось в Крым 3 августа: 21 тыс. 410, в обратном направлении – 21 августа: 20 тыс. 602 за сутки.

«Всего в августе в направлении полуострова проехали более 470 тыс. машин, в обратном – около 500 тыс. Среднесуточная интенсивность движения составила более 31,3 тыс. транспортных средств», – добавили в Росавтодоре.

По статистике прошлых лет, в сентябре интенсивность движения по Крымскому мосту может сохраниться на высоком уровне, отметили в ведомстве.

«В целом с начала работы автодорожной части моста (с 16 мая 2018 года) по нему проехали около 11,5 млн машин. Его эксплуатация идет в штатном режиме. За бесперебойное функционирование мостового перехода отвечают более 100 сотрудников. Параллельно ведется технический надзор за состоянием опор и пролетных строений с помощью приборов и датчиков. Вся информация поступает в Центр управления производством Крымского моста», – говорится в пресс-релизе.

В июле глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году, объем туристического потока беспрецедентный.

Напомним, 14 июля уровень загрузки крымских отелей достиг 100%.

В феврале грузопоток в направлении Крыма превысил краснодарский. Число грузовых автомобилей, которые проехали по Крымскому мосту за 16,5 месяцев с момента открытия движения для машин с массой более 3,5 т, превысило один миллион.

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