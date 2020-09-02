Юг России за летний сезон недосчитался половины туристов

Свыше 7 млн туристов отдохнули на юге России летом, это вдвое меньше, чем обычно, но в условиях пандемии коронавируса это хороший результат, сообщила в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Это почти половина того турпотока, который бывает в обычный сезон. В текущих обстоятельствах, когда еще пару месяцев назад было не очевидно, сможем ли мы вообще отдохнуть, нам все же удалось сезон провести», – передает «Интерфакс» слова Догузовой на открытии выставки «Знай наше».

Она отметила, что во всех популярных у отдыхающих регионах России произошел многократный рост турпотоков, Алтай и Карелия были особенно восстребованы.

«Нестандартный, тяжелый год выдался для туристической отрасли. Но одновременно это и год новых возможностей, он открыл для нас новые горизонты», – отметила она.

Между тем министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что число туристов на автомобилях на полуострове значительно возросло.

«В этом году в Крыму автотуризм стал особенно популярен. Полуостров многогранен, и поездка на автомобиле позволяет увидеть и удивительные природные красоты: Белая Скала, Розовое озеро, и многочисленные пещерные города, и посетить уникальные крымские дворцы, и насладиться гастрономией региона и побывать в винных хозяйствах», – передает РИА «Новости» слова Волченко.

По его словам, открытие новой трассы «Таврида» способствует автопутешествиям.

«После полного ее запуска от Керчи до Севастополя мы ожидаем рост туристского потока на 10-15 процентов. Это обусловлено тем, что новые транспортные артерии позволят дать импульс к развитию восточного побережья. А также возросшая пропускная способность дороги сократила время пребывания отдыхающих в пути, позволяя посетить большее количество городов и достопримечательностей. По некоторым направлениям время в пути сократилось с пяти-семи до двух часов», – подчеркнул Волченко.

По данным министерства курортов и туризма республики, в августе число гостей, приехавших на полуостров автотранспортом по Крымскому мосту, выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 70,2 процента в разрезе всего турпотока.

Напомним, во вторник глава республики Сергей Аксенов заявил, что курорты Крыма в августе посетили более 2 млн туристов, что на 15,3% больше, чем в том же месяце годом ранее.

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