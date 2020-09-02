Юг России за летний сезон недосчитался половины туристов

Взгляд
2 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Узбеки не случайно вспомнили про Сталина

Бюст Сталина в кишлаке Сайлык <a href="https://www.fergananews.com/">ИА «Фергана.Ру»</a>
Президент Узбекистана призвал увековечить память всех узбеков, репрессированных в сталинский период. Таких, по версии его администрации, порядка 100 тысяч, 13 тысяч из которых расстреляли. Эта инициатива &#8722; часть изменений, которые переживает Узбекистан при новом руководителе. С точки зрения России и ее истории это изменения позитивные, и вот почему. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Было бы хорошо, если бы мировая политика по сложности была как компьютерная игра-стратегия. Реальность куда более прихотлива, запутанна и головоломна. Это обстоятельство стоит учитывать любителям учить жизни Кремль, Елисейский дворец или Белый дом. Подробности...
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Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
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Белоруссии пора переходить на российский рубль

Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина

Обсуждение: 12 комментариев

Балканский враг России потерпел поражение

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Украина порвала с Лукашенко

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
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    Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?

    Юг России за летний сезон недосчитался половины туристов

    2 сентября 2020, 12:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 7 млн туристов отдохнули на юге России летом, это вдвое меньше, чем обычно, но в условиях пандемии коронавируса это хороший результат, сообщила в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.

    «Это почти половина того турпотока, который бывает в обычный сезон. В текущих обстоятельствах, когда еще пару месяцев назад было не очевидно, сможем ли мы вообще отдохнуть, нам все же удалось сезон провести», передает «Интерфакс» слова Догузовой на открытии выставки «Знай наше».

    Она отметила, что во всех популярных у отдыхающих регионах России произошел многократный рост турпотоков, Алтай и Карелия были особенно восстребованы.

    «Нестандартный, тяжелый год выдался для туристической отрасли. Но одновременно это и год новых возможностей, он открыл для нас новые горизонты», – отметила она.

    Между тем министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что число туристов на автомобилях на полуострове значительно возросло.

    «В этом году в Крыму автотуризм стал особенно популярен. Полуостров многогранен, и поездка на автомобиле позволяет увидеть и удивительные природные красоты: Белая Скала, Розовое озеро, и многочисленные пещерные города, и посетить уникальные крымские дворцы, и насладиться гастрономией региона и побывать в винных хозяйствах», – передает РИА «Новости» слова Волченко.

    По его словам, открытие новой трассы «Таврида» способствует автопутешествиям.

    «После полного ее запуска от Керчи до Севастополя мы ожидаем рост туристского потока на 10-15 процентов. Это обусловлено тем, что новые транспортные артерии позволят дать импульс к развитию восточного побережья. А также возросшая пропускная способность дороги сократила время пребывания отдыхающих в пути, позволяя посетить большее количество городов и достопримечательностей. По некоторым направлениям время в пути сократилось с пяти-семи до двух часов», – подчеркнул Волченко.

    По данным министерства курортов и туризма республики, в августе число гостей, приехавших на полуостров автотранспортом по Крымскому мосту, выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 70,2 процента в разрезе всего турпотока.

    Напомним, во вторник глава республики Сергей Аксенов заявил, что курорты Крыма в августе посетили более 2 млн туристов, что на 15,3% больше, чем в том же месяце годом ранее.

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