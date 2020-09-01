Турпоток в Крым в августе вырос на 15%

Курорты Крыма в августе посетили более 2 млн туристов, что на 15,3% больше, чем в том же месяце годом ранее, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

«За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более 2 млн 106 тыс. туристов. Это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что в августе доля туристов, приехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 70,2%, авиасообщением прибыли 25%, по железной дороге – 4,5% и менее 1% – через государственную границу России на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.

«По данным Министерства курортов и туризма республики, всего за два месяца курортного сезона (с 1 июля по 1 сентября) в Крыму отдохнуло более 3 млн 539 тыс. туристов», – добавил глава Крыма.

Кроме того, он сообщил, что на сегодняшний день в республике работает 826 объектов размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора.

В июле глава республики Сергей Аксенов сообщил, что Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году, объем туристического потока беспрецедентный.

Напомним, 14 июля уровень загрузки крымских отелей достиг 100%.