Окружная сессия ДФО «Патриот» начала работу в Хабаровске

В Хабаровске с 1 сентября начала работу окружная сессия «Патриот» Дальневосточного федерального округа.

В работе сессии принимают участие руководители патриотических общественных объединений, специалисты образовательных организаций, специалисты общественных объединений и государственных учреждений дополнительного образования детей из Хабаровского края, Иркутской области, Приморского края, Камчатского края, Амурской области, Республики Бурятия, города федерального значения Москвы. Всего

в сессии принимают участие более 100 человек, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Основная задача проекта – создание и внедрение обучающей модели развития патриотического воспитания детей и молодежи 14 – 18 лет в округах и регионах Российской Федерации среди специалистов образовательных организаций и профильных социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Программа первого дня сессии включала установочное совещание, технические консультации участников, экскурсию в Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева – необычный центр краеведения, где все питомцы – обитатели Дальнего Востока.

Экскурсия завершилась возложением цветов к памятнику основателя зоосада, всемирно известного краеведа, ветерана Великой Отечественной войны В.П. Сысоева.

2 и 3 сентября в рамках сессии состоится презентация программ и проектов общероссийских патриотических организаций, презентации лучшего регионального опыта реализации партнерских проектов НКО и образовательных организаций, обучающий блок по современным методикам обучения истории Второй мировой войны, стратегическая сессия «Социальное партнерство образовательных организаций и СО НКО», а также участие в региональных мероприятий, посвященных Победе во Второй мировой войне.

«Ценность сессии «Патриот» в создании эффективных условий для интеграции деятельности социально-ориентированных патриотических НКО в деятельность образовательных организаций и, как следствие, консолидации ресурсов институтов гражданского общество в деятельности по воспитанию юных граждан России. Мы рады, что местом проведения окружной сессии в Дальневосточном федеральном округе был выбран Хабаровск», – отметил руководитель аппарата Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

С 30 января 2020 года во всех федеральных округах Российской Федерации проходят окружные сессии «Патриот».

Окружные сессии «Патриот» являются этапом проекта «Всероссийская сессия «Патриот» – единого социального проекта, включающего комплекс мероприятий, направленных на консолидацию усилий государственных организаций и СО НКО в сфере патриотического воспитания, а также интеграцию ресурсов субъектов патриотического воспитания для реализации единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан России и поддержанного Фондом президентских грантов.