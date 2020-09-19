Глава Камчатки преодолел самую протяженную дистанцию «Кросса нации»

На Камчатке к самому массовому в стране легкоатлетическому забегу присоединились 1 тыс. 50 жителей полуострова, самую протяженную дистанцию – 12 километров – преодолел и глава региона Владимир Солодов.

Солодов сказал на финише, что на середине пути чувствовал, будто кончаются силы, «но, как и в жизни, всегда есть такое волшебное слово «надо»: с середины маршрута открылось второе дыхание», говорится в сообщении на официальном сайте Камчатского края.

«Очень здорово, что на трассе была взаимовыручка, все подбадривали друг друга: «Давай, еще чуть-чуть», «Там уже легче», – бывало, что кого-то, кто идет пешком подбадривают, водой угощают. Самое главное в таких забегах – это праздник, то, что все вместе: и любители, и спортсмены, и дети, и взрослые бегут на природе, несмотря на дождь!», – добавил он.

Также глава региона поделился в Instagram фотографией с забега.

Отмечается, что впервые за все время проведения «Кросса нации» на Камчатке выдалась настолько пасмурная погода, но все же это не испугало жителей края, которые решили посвятить этот день бегу.

«Данные соревнования на Камчатке проводятся с 2004 года, это уже 17-й кросс. Погода, конечно, внесла свои коррективы, но не такие большие, как мы ожидали. Вышло на старт более тысячи человек, все пробежали, все прошло без эксцессов, трасса не сильно раскисла. Считаю, что организация прошла на должном уровне, люди получили заряд хорошего настроения», – рассказал врио министра спорта региона Константин Хмелевский.

В зависимости от возраста и спортивной подготовки спортсмены бежали на дистанциях один, четыре, шесть, восемь и 12 километров.

«В прошлом году пробовал бежать на «Кроссе нации» в первый раз – не получилось, трасса была плохо размечена, не там свернули. В этом году хорошая погода, трасса отличная. Правда, людей немного: наверное, испугались дождя», – сказал победитель на дистанции 12 километров Николай Дедуренков.

«Я пробежала один километр, мне понравилось. В начале я чуть не упала, потому что была трасса скользкая, но в конце, когда я спускалась, меня обогнали мальчики, и я стала ориентироваться на них, чтобы догнать», – поделилась девятилетняя Эмилия Гарипова.

Самой опытной участницей стала Вера Лукина, среди трудовых коллективов отличился ООО «Газпром трансгаз Томск», среди студенческих – Педагогический колледж, а среди школ – СОШ №7.

«Практически каждый год принимаю участие в этом забеге. Сегодня только четыре километра пробежала: я две недели не бегала, да и потом очень скользко. Первый раз у меня такая дистанция маленькая, обычно восемь или десять бегу. Вообще занимаюсь лыжами, поэтому летом бег – это основная тренировочная база. Главная цель для меня – это Авачинский марафон. Сегодня, несмотря на дождь, мы все победили себя, победили дистанцию и получили максимум удовольствия», – сказала мастер спорта по лыжным гонкам Вера Лукина.

Всероссийский день бега «Кросс нации» – самый масштабный спортивный праздник в России. Он ежегодно проходит во всех регионах страны и собирает сотни тысяч любителей бега.