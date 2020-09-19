Глава Камчатки преодолел самую протяженную дистанцию «Кросса нации»

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19 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 11:59  |  vz.ru
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Новому российскому супер-танкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить мировой океан? Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США – Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

Столпотворение хасидов на белорусско-украинской границе все еще сохраняется BelaPAN/Reuters
На белорусско-украинской границе перед 18 сентября, когда евреи празднуют Рош ха-Шана, еврейский Новый год, намертво застряли несколько тысяч израильских хасидов – паломников. Украина не пропустила их в Умань, где хасиды традиционно отмечают праздник. Происходящее уже переросло в международный кризис, в котором помимо Минска и Киева участвует и Израиль, и даже госсекретарь США Майк Помпео. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
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Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
Обсуждение: 176 комментариев

Как украинцы полюбили американские бомбы

Андрей Манчук, политолог
«Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», пишет издание KyivPost. И эти слова отражают общее настроение киевского политического бомонда. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Глава Камчатки преодолел самую протяженную дистанцию «Кросса нации»

    19 сентября 2020, 11:59

    Текст: Наталья Ануфриева

    На Камчатке к самому массовому в стране легкоатлетическому забегу присоединились 1 тыс. 50 жителей полуострова, самую протяженную дистанцию – 12 километров – преодолел и глава региона Владимир Солодов.

    Солодов сказал на финише, что на середине пути чувствовал, будто кончаются силы, «но, как и в жизни, всегда есть такое волшебное слово «надо»: с середины маршрута открылось второе дыхание», говорится в сообщении на официальном сайте Камчатского края.

    «Очень здорово, что на трассе была взаимовыручка, все подбадривали друг друга: «Давай, еще чуть-чуть», «Там уже легче», – бывало, что кого-то, кто идет пешком подбадривают, водой угощают. Самое главное в таких забегах – это праздник, то, что все вместе: и любители, и спортсмены, и дети, и взрослые бегут на природе, несмотря на дождь!», – добавил он.

    Также глава региона поделился в Instagram фотографией с забега.

    Отмечается, что впервые за все время проведения «Кросса нации» на Камчатке выдалась настолько пасмурная погода, но все же это не испугало жителей края, которые решили посвятить этот день бегу.

    «Данные соревнования на Камчатке проводятся с 2004 года, это уже 17-й кросс. Погода, конечно, внесла свои коррективы, но не такие большие, как мы ожидали. Вышло на старт более тысячи человек, все пробежали, все прошло без эксцессов, трасса не сильно раскисла. Считаю, что организация прошла на должном уровне, люди получили заряд хорошего настроения», – рассказал врио министра спорта региона Константин Хмелевский.

    В зависимости от возраста и спортивной подготовки спортсмены бежали на дистанциях один, четыре, шесть, восемь и 12 километров.

    «В прошлом году пробовал бежать на «Кроссе нации» в первый раз – не получилось, трасса была плохо размечена, не там свернули. В этом году хорошая погода, трасса отличная. Правда, людей немного: наверное, испугались дождя», – сказал победитель на дистанции 12 километров Николай Дедуренков.

    «Я пробежала один километр, мне понравилось. В начале я чуть не упала, потому что была трасса скользкая, но в конце, когда я спускалась, меня обогнали мальчики, и я стала ориентироваться на них, чтобы догнать», – поделилась девятилетняя Эмилия Гарипова.

    Самой опытной участницей стала Вера Лукина, среди трудовых коллективов отличился ООО «Газпром трансгаз Томск», среди студенческих – Педагогический колледж, а среди школ – СОШ №7.

    «Практически каждый год принимаю участие в этом забеге. Сегодня только четыре километра пробежала: я две недели не бегала, да и потом очень скользко. Первый раз у меня такая дистанция маленькая, обычно восемь или десять бегу. Вообще занимаюсь лыжами, поэтому летом бег – это основная тренировочная база. Главная цель для меня – это Авачинский марафон. Сегодня, несмотря на дождь, мы все победили себя, победили дистанцию и получили максимум удовольствия», – сказала мастер спорта по лыжным гонкам Вера Лукина.

    Всероссийский день бега «Кросс нации» – самый масштабный спортивный праздник в России. Он ежегодно проходит во всех регионах страны и собирает сотни тысяч любителей бега.


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