Милонов назвал студентов «пожирателями кредитов»

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя идею ввести студенческий капитал, назвал большинство студентов «лодырями, бездельниками, будущими пожирателями кредитов».

«Многие вузы не готовят специалистов. Они что, ученых готовят каких-то, ядерщиков, математиков? Нет, готовят лодырей, бездельников, будущих пожирателей кредитов, которые будут ездить в белых рубашечках на кредитных машинках Е-класса и мечтать, как они снимут хрущевку где-нибудь в Бирюлево», – передает РИА «Новости» слова депутата.

Депутат пояснил, что деньги должны получать выпускники, обучившиеся «ценным» профессиям. К ним он отнес молодых ученых, а также студентов, освоивших «рабочие специальности».

Напомним, замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Федот Тумусов разработал законопроект о выдаче студенческого капитала на сумму 500 тыс. рублей выпускникам вузов и 250 тыс. рублей выпускникам средних специальных учебных учреждений.