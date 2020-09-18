ФАС заинтересовалась ценами на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку ситуации на рынке гречки после публикаций в СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Служба направила соответствующие запросы производителям и поставщикам гречки. По результатам анализа в случае необходимости будут приняты меры антимонопольного реагирования», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В пятницу Генпрокуратура поручила прокурорам в регионах проверить информацию о повышении цен на ряд продовольственных товаров. «В частности, согласно приведенным сведениям, на прошедшей неделе значительно повысилась стоимость гречки (на 2,5 тыс. рублей за 1 тонну), увеличилась цена и на пшено», – отмечали в ведомстве.

До этого генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сообщал, что в России за последние недели резко выросла стоимость гречки, а пшено напротив подешевело.