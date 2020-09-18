По данным о мошенничестве с имуществом семьи Баталова возбуждено дело

По сообщениям о мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по Москве.

«На основании представленных материалов ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи проверяют выписки со счетов потерпевших, также в скором времени будут получены и проанализированы правоустанавливающие документы на недвижимость, изъяты копии нотариальных документов. Также будут проверены сведения, изложенные потерпевшими.

В пятницу председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку истории семьи актера Алексея Баталова после сообщений СМИ о том, что у нее отняли деньги и недвижимость.