Бастрыкин поручил проверить сведения о мошенничестве с имуществом семьи Баталова

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку истории семьи актера Алексея Баталова после сообщений СМИ о том, что у нее отняли деньги и недвижимость.

У вдовы и дочери-инвалида Баталова отобрали недвижимость и деньги со счетов, утверждалось в сюжете «России 1», передает РИА «Новости». По этим данным, к преступлению причастны близкие артиста, опекавшие семью последние 15 лет.

Потерпевшие написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. В заявлении утверждается, что нотариальные доверенности на управление имуществом Баталовых, в том числе на квартиры и счета, были получены обманом.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных мошеннических действиях, выразившихся в хищении недвижимости и денег семьи актера Алексея Баталова», – сообщается на сайте ведомства.

Результаты проверки и ход расследования контролирует центральный аппарат СК.

Летом Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего концертного директора и помощницу актрисы Элины Быстрицкой Ксению Рубцову по делу о мошенничестве со счетами.

Суд установил, что Рубцова, имея давние дружеские связи с известной актрисой, зная о том, что она на территории России не имеет близких родственников и нуждается в помощи в связи с пожилым возрастом, «использовала данное обстоятельство в своих личных целях».