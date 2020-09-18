Лавров объяснил тактику и цели Запада в делах Навального и Скрипалей

ФРГ отказывается отвечать на вопросы Генпрокуратуры России по Алексею Навальному под абсолютно надуманными предлогами, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Примеры последнего времени: нас хотят наказывать и за то, что происходит в Белоруссии, нас хотят наказывать и за инцидент с Навальным, хотя отказываются категорически выполнять обязательства по европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры. Предлоги абсолютно надуманные», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

По его словам, Берлин и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) на вопросы России по ситуации Навальным уходят от ответов.

«Германия говорит нам: «Мы ничего вам не можем сказать, идите в Организацию по запрещению химического оружия». Мы туда ходили несколько раз. Там говорят: «Идите в Берлин». Это мы хорошо проходили. Идиоматическое выражение есть такое: Иван кивает на Петра, Петр кивает на Ивана. Вот примерно в таком стиле наши западные партнеры, с позволения сказать, реагируют на наши правовые подходы», – сказал Лавров.

По его словам, России заявляют громогласно, что «отравление» Навального установлено, что кроме России этого не мог никто сделать, РФ должна признаться. «Все это уже было со Скрипалями. Кстати сказать, я уверен, что если бы не было нынешней ситуации с Навальным, придумали бы что-нибудь еще», – добавил министр иностранных дел России.

«Все подчинено на данном этапе тому, чтобы подорвать как можно сильнее отношения между Россией и Европейским союзом. В Европейском союзе есть страны, которые это понимают. Но у них продолжает действовать принцип консенсуса, так называемая солидарность. Этим принципом грубо злоупотребляют страны, которые составляют русофобское агрессивное меньшинство», – отметил Лавров.

Он добавил, что Западу придется отвечать с фактами за обвинения в адрес Москвы: и по якобы кибервмешательству России, и по «делу Навального».

Как отметил глава МИД России, большинство претензий Запада о вмешательстве касается киберпространства, Россию обвиняют «чуть ли не в государственном хакерстве, во внедрении во все мыслимые и немыслимые системы жизнеобеспечения наших западных коллег». Он добавил, что Москва поэтому предложила Западу возобновить диалог по кибербезопасности, по международной информационной безопасности во всех ее аспектах и заявила о готовности рассматривать взаимные озабоченности.

«Поэтому мы и американцам, и англичанам не раз говорили: если у вас есть какие-либо претензии к нам – пожалуйста, давайте осуществлять диалог профессиональный, дипломатический, на основе фактов... У нас тоже зарегистрировано не мало случаев, которые позволяют подозревать вмешательство западных сайтов, западных представителей и, соответственно, хакеров на наши ресурсы жизненно важные. Категорический отказ», – сказал Лавров.

Он отметил, что отговорка Запада заключается в том, что Россия предлагает вести диалог по кибербезопасности, то есть по той самой сфере, которую, по мнению западных стран, Россия якобы использует для вмешательства во внутренние дела стран Запада.

«Вот и все. Это примерно так же, как с Навальным – те же аргументы. «Вы что, нам не верите?... Поэтому мы убеждены, что когда-то все-таки придется отвечать на конкретные вопросы, когда-то придется факты предъявлять. И в этой ситуации, и в ситуации с Навальным, и в ситуации, кстати сказать, с отравлением (Скрипалей) в Солсбери», – добавил министр иностранных дел России.

Ранее в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовался «Новичок». Об этом же заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев. Он также указал, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.