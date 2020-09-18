Способную определить попадание пули «умную» мишень создали в России

В России разработан «умный» мишенный комплекс, который в автоматическом режиме фиксирует не только попадания, но и промахи, что позволяет максимально точно определить результаты стрельбы и упрощает подготовку оружия к бою и процесс обучения, сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

Мишень «Новатор», разработанная в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, полностью состоит из отечественных компонентов и не имеет аналогов в России.

«В основе комплекса лежит уникальное техническое решение – модернизированная акустическая система локации траектории полета пуль. Такая технология исключает срабатывание мишени от рикошетных пуль или комьев земли и влияние субъективного фактора на результаты испытаний, поскольку сбор и обработка результатов полностью автоматизированы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Мишенный комплекс «Новатор» предназначен для стрельбы из стрелкового оружия калибром от 5,45 до 12,7 миллиметра одиночными выстрелами и очередями. Он может использоваться для обучения навыкам меткой стрельбы, приведения оружия к нормальному бою и при испытаниях образцов стрелкового оружия.

В отличие от установок УМУ-С-127, составляющих основу полевого мишенного оборудования, «Новатор» не только констатирует факт попадания в мишень, но и фиксирует количество попаданий, их место, а также промахи в радиусе до двух метров. Фиксация промахов, особенно отклонений в пределах трех миллиметров, значительно упрощает обучение стрельбе – стрелок и инструктор видят, насколько и в какую сторону отклонилась пуля, и могут точнее скорректировать огонь. Эта информация также необходима при проверке кучности стрельбы для подготовки оружия к бою.

Установка фиксирует результаты стрельбы при темпе до 2 тыс. выстрелов в минуту и скорости пули в мишенной плоскости не менее 455 метров в секунду. Все результаты отображаются на мониторе компьютера, который входит в состав комплекса вместе с самой мишенной установкой, блоком управления, принтером и кабельными линиями связи. В будущем планируется расширить технические возможности комплекса – им можно будет управлять по радиоканалу и использовать его для стрельбы из оружия калибром выше 12,7 миллиметра.