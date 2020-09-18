Способную определить попадание пули «умную» мишень создали в России

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18 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США &#8722; Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Молодежь напишет новые правила цивилизации

Заработок и карьера не привлекают современную молодежь пресс-служба «Российской креативной недели»
«Мы очень недооцениваем нашу молодежь. Они сильнее нас, у них по-другому развито восприятие. Каждый талантливый молодой человек – это «супермозг», – сказала газете ВЗГЛЯД Марина Абрамова, руководитель «Роскультцентра» и директор прошедшей на днях «Российской креативной недели». Есть ли у современной молодежи авторитеты, в чем ее главная мотивация и почему она не стремится в классический бизнес?  Подробности...
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Немецкая армия берет на вооружение наследие Шмайссера

Автоматы для бундесвера производит принадлежащая Саудовской Аравии компания cg-haenel.de
Впервые за многие десятки лет автоматы Бундесверу начнет поставлять не именитая Heckler & Koch, а компания C. G. Haenel. Она известна сотрудничеством с Хуго Шмайссером, а ее автомат MK556 оказался лучше и дешевле G36, который подвел немцев во время военной кампании НАТО в Афганистане. Но, по мнению экспертов, новый автомат не обладает выдающимися характеристиками. Что же склонило чашу весов в его пользу? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как украинцы полюбили американские бомбы

Андрей Манчук, политолог
«Украинские небеса приветствовали редких и великолепных гостей: три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52», пишет издание KyivPost. И эти слова отражают общее настроение киевского политического бомонда. Подробности...
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В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

Олег Хавич, политический аналитик
17 сентября 1939-го начался «Польский поход» Красной армии, в ходе которого территория Украины и Белоруссии увеличилась – за счёт Польши. Но ныне в Киеве и Минске смотрят на эту дату глазами Варшавы. Подробности...
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В русскую глубинку проникло общество потребления

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...
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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Шведов выгоняют из Швеции

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Способную определить попадание пули «умную» мишень создали в России

    18 сентября 2020, 11:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В России разработан «умный» мишенный комплекс, который в автоматическом режиме фиксирует не только попадания, но и промахи, что позволяет максимально точно определить результаты стрельбы и упрощает подготовку оружия к бою и процесс обучения, сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

    Мишень «Новатор», разработанная в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, полностью состоит из отечественных компонентов и не имеет аналогов в России.

    «В основе комплекса лежит уникальное техническое решение – модернизированная акустическая система локации траектории полета пуль. Такая технология исключает срабатывание мишени от рикошетных пуль или комьев земли и влияние субъективного фактора на результаты испытаний, поскольку сбор и обработка результатов полностью автоматизированы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Мишенный комплекс «Новатор» предназначен для стрельбы из стрелкового оружия калибром от 5,45 до 12,7 миллиметра одиночными выстрелами и очередями. Он может использоваться для обучения навыкам меткой стрельбы, приведения оружия к нормальному бою и при испытаниях образцов стрелкового оружия.

    В отличие от установок УМУ-С-127, составляющих основу полевого мишенного оборудования, «Новатор» не только констатирует факт попадания в мишень, но и фиксирует количество попаданий, их место, а также промахи в радиусе до двух метров. Фиксация промахов, особенно отклонений в пределах трех миллиметров, значительно упрощает обучение стрельбе – стрелок и инструктор видят, насколько и в какую сторону отклонилась пуля, и могут точнее скорректировать огонь. Эта информация также необходима при проверке кучности стрельбы для подготовки оружия к бою.

    Установка фиксирует результаты стрельбы при темпе до 2 тыс. выстрелов в минуту и скорости пули в мишенной плоскости не менее 455 метров в секунду. Все результаты отображаются на мониторе компьютера, который входит в состав комплекса вместе с самой мишенной установкой, блоком управления, принтером и кабельными линиями связи. В будущем планируется расширить технические возможности комплекса – им можно будет управлять по радиоканалу и использовать его для стрельбы из оружия калибром выше 12,7 миллиметра.


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