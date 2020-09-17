Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от коронавируса

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир», сообщила пресс-служба ведомства.

«Минздрав России внес изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием (МНН) «Фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как при этом заявили в пресс-службе компании-производителя «Р-Фарм», одним из двух первых препаратов для амбулаторного лечения коронавируса стал «Коронавир», который уже допущен к продаже в аптеках страны.

«В соответствии с полученным регистрационным удостоверением «Коронавир» стал первым препаратом для терапии коронавирусной инфекции в России, продающимся в аптеках и доступным широкому кругу амбулаторных пациентов», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что лекарство будет выписываться по рецепту.

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в России для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».

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