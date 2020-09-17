Мобильный «Кванториум» для сельской местности начал работу в Новосибирской области

Мобильный «Кванториум» – автомобиль с высокотехнологичным оборудованием для обучения детей – начал работу в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.

«В сентябре 2020 года начал свою деятельность мобильный технопарк «Кванториум», [он] представляет собой автомобиль, на котором педагоги перемещаются по муниципальным районам и городским округам Новосибирской области. Всего за 2020-2021 учебный год через мобильный технопарк пройдут обучение около 1000 детей», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

В министерстве рассказали, что автомобиль оснащен лазерным станком, 3D-принтером, конструкторами для сборки квадрокоптеров и технологии «умный дом», оборудованием для виртуальной и смешанной реальности, а также создания панорамных съемок. В этом учебном году «Кванториум» посетит школы в шести агломерациях Новосибирской области, это находящиеся недалеко от Новосибирска город Бердск и Искитимский район, а также районы на западе области. На базе каждой такой школы обучение смогут пройти около 180 школьников.

«В течение учебного года мобильный технопарк посетит каждую агломерацию три раза по 12 дней», – сообщили в пресс-службе.

В декабре прошлого года министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщал, что власти по нацпроекту «Образование» приобретут передвижной «Кванториум» стоимостью порядка 15-20 млн рублей, чтобы дети в сельских школах получили доступ к современным техническим возможностям и оборудованию.