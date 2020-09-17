«Вектор» рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса

Не менее трех тысяч добровольцев примут участие в исследовании вакцины от коронавируса центра «Вектор» при изучении ее эффективности, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

«На третьем этапе, когда изучается эффективность вакцины, будут приглашены для исследования не менее трех тысяч добровольцев», – передает РИА «Новости» слова Рыжикова.

По его словам, первые результаты исследований вакцины против коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, появятся в открытом доступе в ближайшие месяцы.

«Результаты исследований мы готовим к публикации. Но, естественно, мы хотим защитить также наши результаты от неправомерного использования, поэтому прежде всего мы акцентируемся на подготовке патентов по вакцине. Прочитать о первых результатах можно будет в ближайшие месяцы как в отечественных, так и в зарубежных научных изданиях», – передает ТАСС слова Рыжикова.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.