Соцобъекты в Карачаево-Черкесии обеспечат интернетом в 2020 году

Высокоскоростной интернет появится в этом году в 98 социально значимых объектах Карачаево-Черкесии (КЧР), в том числе в школах, фельдшерско-акушерских пунктах и пожарных частях, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли КЧР.

«В Карачаево-Черкесии до октября 2020 года в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» к сети интернет будут подключены еще 98 социально значимых объекта», – передает сообщение ТАСС.



Доступ к цифровым сервисам в текущем году получат 54 образовательных учреждения со скоростью передачи данных 100 Мбит/с для городских школ и 50 Мбит/с – для сельских, 19 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, 21 здание органов региональной и муниципальной власти и четыре подразделения МЧС и Росгвардии.



В 2019 году интернетом были обеспечены около 80 организаций и учреждений, в планах на 2021 год – еще 130 объектов. Всего по нацпроекту планируется подключить к интернету более 300 социально значимых объектов республики до конца 2021 года.