Дегтярев взялся за проблему обманутых дольщиков

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16 сентября, среда  |  Последнее обновление — 18:42  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Почему Трамп отказался от убийства Асада

Новое откровение Трампа подтверждает тезис о бандитской внешней политике США Алексей Дружинин/ТАСС
REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп заявил, что у него был «шанс» убить Башара Асада, но он не воспользовался им из-за сопротивления тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались. Но что в действительности могло заставить президента США отказаться от убийства своего сирийского коллеги? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Психические расстройства портят жизнь как насморк

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было. Подробности...
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В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...
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Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...
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Шведов выгоняют из Швеции

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Отношения России и Японии изменятся

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Дегтярев взялся за проблему обманутых дольщиков

    16 сентября 2020, 18:32

    Правительство Хабаровского края намерено провести встречи с дольщиками, купившими квартиры в проблемных домах компаний ООО «Город», ООО «Востокстройсервис», ООО «Диалог», ООО «Тополек».

    Врио губернатора Михаил Дегтярев дал поручение профильным ведомствам правительства Хабаровского края организовать совещания с участниками долевого строительства, которые долгие годы не могут получить свои квартиры, сообщает «Амурпресс».

    «Я держу на контроле этот острейший вопрос, который для меня, как для руководителя очень болезненный. Необходимо рассказать жителям о проводимой правительством края работе, отчитаться по каким объектам планируем привлечь федеральное финансирование, как выстраивается диалог с федеральным фондом защиты прав дольщиков. Каждый проблемный долгострой необходимо разобрать в ручном режиме, принять «дорожные карты», – отметил Михаил Дегтярев в ходе «прямой линии» с жителями.

    Тема обманутых дольщиков – одна из самых болезненных для Хабаровского края. Несмотря на позитивные подвижки по решению этого вопроса в других регионах, длительное время в регионе эта проблема не решалась. Причиной этого, по мнению экспертов, являлось слабое межведомственное взаимодействие и не готовность разных ветвей и уровней власти работать сообща.

    По состоянию на 1 октября 2018 года в Хабаровском крае числилось 986 обманутых дольщиков. С того времени в эксплуатацию ввели 14 проблемных объектов, помогли 1163 участникам схемы строительства с долевым участием получить квартиры. Однако проблему не решили. Федеральное законодательство в этой сфере было ужесточено, и оказалось, что в регионе еще более тысячи человек не могут получить квартиры из-за проблемы с застройщиками.

    Эта ситуация показала, что за долгие годы бездействия властей масштаб проблемы обманутых дольщиков стал столь велик, что решить его исключительно силами муниципалитетов или регионального правительства уже невозможно, отмечает издание.

    Именно поэтому врио губернатора задействовал все свои лоббистские ресурсы и заручился помощью федеральных министерств.

    По его поручению в региональном минстрое составили список ближайших встреч. Особое внимание уделено компаниям, которые находятся в стадии банкротства. В этом случае региональные власти контролируют целевое направление средств на достройку. Аналогичная ситуация сложилась вокруг компании ООО «Свой дом». Достройку нескольких домов в Краснофлотском районе обсудили накануне с дольщиками специалисты регионального минстроя.

    Отмечалось, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию дом №6. Подрядчик привлек необходимые для этого средства за счет продажи квартир в других домах. Различные варианты привлечения средств для достройки остальных домов также прорабатываются.

    Организовать встречи с дольщиками Михаил Дегтярев поручил в ходе «Прямой линии». Ранее, благодаря личным встречам Михаила Дегтярева с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым, были достигнуты договоренности о финансировании проблемных строек по линии федерального центра. Так, специалисты федерального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства уже провели оценку проблемных долгостроев Хабаровска.

    В список попали 11 проблемных домов, жилье в которых приобрели около 1200 жителей региона. Затраты на восстановление прав дольщиков, в том числе достройку составят около 1 млрд 310 млн рублей. Доля краевого софинансирования – 210 млн рублей. Решение о достройке или выплатах компенсаций дольщикам будет принято в ходе заседания Наблюдательного совета фонда.

    Опыт работы на федеральном уровне позволяет Михаилу Дегтяреву более гибко подходить к решению каждой конкретной проблемы, изыскивая нетривиальные возможности и поиск компромисса, указывает издание.

    В недавнем эфире телеканала «Хабаровск» врио губернатора вновь обозначил, что на данный момент аварийное жилье и проблемы дольщиков являются ключевыми вопросами для региона, которые нужно решать в первую очередь. На решение проблемы с дольщиками он отвел год.

    Между тем региональный telegram-канал «Нешпорт» указал на то, что в Хабаровском крае исчерпал себя межэлитный конфликт.

    Отсутствие противоречий у действующей власти как с федеральными промышленно-финансовыми группами, так и местными элитами, стабилизировало информационное поле, Хабаровский край демонстрирует резкое снижение негативных материалов как в отношении руководства страны, так и конкретно по новому главе региона.

    При этом в регионе по-прежнему сохраняется доля активного протеста. Но этот протест, по мнению автора канала, имеет ограниченную ресурсную базу со стороны своих заказчиков и направлен на поддержание именно офлайн-активности. Сигналы от таких акций пытаются донести до федерального уровня в рамках дела экс-губернатора Сергея Фургала, а не в сторону жителей Хабаровского края.

    В регионе сохраняется пул изданий, аффилированный с прошлой командой, которые и выполняют функцию ретранслятора информации из региона, отмечается в сообщении.

    При этом эти издания пытаются критиковать Михаила Дегтярева просто из-за общего недовольства смены власти и потери ресурсов. Однако перспективы их воинственности носят призрачный характер, считает автор канала. В основном они сосредоточены на уровне Telegram-сегмента, который больше направлен на элиты. А там нет запроса на конфликт.

    В ближайшее время Хабаровский край перестанет выбиваться из общего массива дальневосточных регионов с точки зрения «скандализации» повестки, даже несмотря на сохранение некоторого протеста на разных уровнях, уверен автор сообщения.


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