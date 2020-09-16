Кличко отказался от поддержки Порошенко на выборах мэра Киева

Глава Киева Виталий Кличко решил отказаться от объединения с другими политическими силами для подготовки к выборам мэра города, в том числе от объединения с партией экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. <...> Понимаю, что многие партии сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я буду мэром только киевлян», – цитирует Кличко ТАСС.

Он выразил благодарность тем, кто поддержал его кандидатуру.

По словам Кличко, он не станет объединяться под местные выборы, его партия «Удар» отправится на выборы сама по себе.

«Мы не торгуемся. Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян», – указал мэр Киева.

Во вторник «Европейская солидарность» заявила, что не станет выдвигать своего кандидата в мэры украинской столицы, и поддержит Кличко.

Газета ВЗГЛЯД писала об одном из необычных кандидатов на пост мэра Киева, соратницы действующего президента Владимира Зеленского Ирине Верещук.