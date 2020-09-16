Посольство ответило на высказывание президента Эстонии о «слабости» России

Посольство России ответило на высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд об «экономической слабости и плохой демографии» России.

«Не удалось сломать Русь в период татаро-монгольского ига. Не справилась с российским государством наполеоновская «великая армия». В апреле 1945 года в подземном бункере нашел свой бесславный конец бесноватый фюрер, вознамерившийся на просторах России завоевать «жизненное пространство» для провозглашенного им Третьего рейха. Списать нашу страну со счетов пытался президент США Барак Обама, объявив о том, что ее экономика «разорвана в клочья» санкциями», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

Также в посольстве отметили, что, пройдя через многие тяжелейшие испытания, «Россия продолжает жить полноценной жизнью, успешно справляясь с брошенными ей вызовами».

«Многого ли добился коллективный Запад, вводя санкции против нашей страны? Ответ очевиден: налицо возросшая за эти годы мобилизация внутренних ресурсов, в обиход вошло до того момента малознакомое слово «импортозамещение», а вот европейские экспортеры, вынужденные свернуть свою деловую активность на российском рынке, потеряли сотни миллиардов долларов и евро», – говорится в комментарии посольства.

В дипмиссии также добавили, что о вреде этих санкций для экономики Европы и усталости от них можно услышать и в самой Эстонии, так как товарооборот между странами за период их действия сократился почти в два раза (с 5,3 млрд долларов в 2014 году до 2,9 млрд долларов в 2019 году).

При этом по мнению российских дипломатов, различные «карательные меры» не стали препятствием для проведения в России знаковых международных мероприятий, крупнейших экономических форумов, студенческих универсиад, спортивных соревнований – таких, как, например, чемпионат мира по футболу в 2018 году.

«В общем, история России не раз убедительно опровергала многие катастрофические предсказания в отношении ее судьбы и ее будущего. При этом в сегодняшней Европе реалистично мыслящие политики продолжают активный диалог с Москвой, осознавая, что многие стоящие перед нашим континентом проблемы носят общий для всех стран характер и что решать их надо совместно, а не в ущерб кому-либо», – говорится в сообщении.

Ранее посольство России прокомментировало заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса в связи с 26-й годовщиной вывода Вооруженных сил России с территории Эстонии. Пыллуаас заявил, что Вторая мировая война закончилась для Эстонии, когда ее покинули российские военные, которых Пыллуаас назвал «оккупационными войсками». При этом спикер парламента заявил, что «геополитические амбиции и отношения Кремля с соседними странами, к сожалению, не изменились со временем».