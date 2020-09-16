В Белоруссии возбудили 43 уголовных дела из-за угроз милиции

Министерство внутренних дел Белоруссии возбудило 43 уголовных дела в связи с угрозами насилия в отношении сотрудников милиции, сообщил начальник Главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин.

«На сегодняшний день возбуждено 43 уголовных дела в отношении лиц, совершивших подобные правонарушения в отношении сотрудников милиции», – цитирует БелТА Паршина.

По его словам, 21 человек уже обозначен в качестве подозреваемых и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы. Также 36 граждан привлечены к административной ответственности.

Также Паршин рассказал, что данные около 300 сотрудников милиции попали в интернет в период с 9 августа.

«Более 250 сотрудников и членов их семей подверглись деструктивному давлению», – добавил он.

Ранее Следственный комитет Белоруссии напомнил, что за создание «дружин» для противодействия представителям власти в стране грозит уголовное преследование.

В воскресенье МВД Белоруссии подтвердило, что сотрудник милиции в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух во время акции протеста. До этого в сети опубликовали видео очевидцев, на котором люди в штатском с оружием в руках стреляют в воздух, находясь среди протестующих.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД