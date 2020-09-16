На угрожавшего выкинуть внука мужчину возбудили второе дело в Сургуте

В отношении угрожавшего выкинуть двухлетнего внука из окна сургутского пенсионера возбудили еще одно уголовное дело, поскольку он замахивался кувалдой на полицейских, приехавших на помощь ребенку, сообщает следственное управление СК по ХМАО.

Инцидент произошел в понедельник в Сургуте. Пожилой мужчина в состоянии алкогольного опьянения вытащил к окну на пятом этаже и удерживал за ногу собственного двухлетнего внука, сообщали в МВД.

Полицейские, проникнув в квартиру, нашли ребенка в одной из комнат под сушилкой для белья.

Родители отсутствовали на месте, ребенок был оставлен на попечение деду.

По данным на сайте регионального СУ СК, мужчина высказывал угрозы сотрудникам полиции. «Свои угрозы он подтверждал ударами по двери находящейся у него кувалдой и замахами ее на полицейских», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о случае в Бурятии, когда мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отрубил пальцы племяннице, повредившей его мобильный телефон.