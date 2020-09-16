На угрожавшего выкинуть внука мужчину возбудили второе дело в Сургуте

Взгляд
16 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
Разделы

Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
Перейти в раздел…

Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
Перейти в раздел…

Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Трамп отказался от убийства Асада

Новое откровение Трампа подтверждает тезис о бандитской внешней политике США Алексей Дружинин/ТАСС<br>REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп заявил, что у него был «шанс» убить Башара Асада, но он не воспользовался им из-за сопротивления тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались. Но что в действительности могло заставить президента США отказаться от убийства своего сирийского коллеги? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...

Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...
Обсуждение: 96 комментариев
Перейти в раздел…

Шведов выгоняют из Швеции

Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?
  • Хорошо

  • Плохо

  • Неоднозначно
Как вы относитесь к мавзолею Ленина?
  • Как к историческому памятнику

  • Как к политическому символу

  • Другое (указать в комментариях)
Существует ли сейчас русская интеллигенция?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Военная делегация России во главе с Шойгу прибыла в Белоруссию
    Россия указала ЕС на нестыковки версии об «отравлении» Навального Тихановская гарантировала Лукашенко безопасность в случае отставки Мэр Одессы решил вернуть проспект маршала Жукова Судно для достройки «Северного потока – 2» направилось в Германию
    Беспилотные авто начали доставлять грузы по России Нетаньяху номинировали на Нобелевскую премию мира Канье Уэст опубликовал фото Путина с тренировки по дзюдо Нафтогаз оценил шансы остановки «Северного потока – 2» из-за Навального
    Кадыров отреагировал на видео с мытьем ног в православном источнике Внучки Лукашенко забрали документы из лицея БГУ Пьяные российские туристки тапками избили медсестру в Турции Президент Австрии указал Зеленскому на отсутствие связи между Навальным и «Северным потоком – 2»

    Главная тема


    Почему Трамп отказался от убийства Асада

    От любви до ненависти


    Евгения Медведева решила вернуться к Тутберидзе

    ближний восток


    Сатановский дал прогноз о мирном соглашении между Израилем и Саудовской Аравией

    полная независимость


    Эксперт объяснил, почему страна с трезубцем на флаге передумала быть колонией

    Видео

    учения НАТО


    США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

    инцидент с Навальным


    Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

    кризис здравоохранения


    Украина становится коронавирусной проблемой Европы

    атака на мирных граждан


    Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

    Премия «Оскар»


    Евгений Фатеев: Голливуд переоценил свое всесилие

    Минский процесс


    Василий Стоякин: Переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик

    Дискуссия о мавзолее


    Сергей Мардан: Ленина нужно похоронить, а Сталинграду вернуть имя

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?

    На угрожавшего выкинуть внука мужчину возбудили второе дело в Сургуте

    16 сентября 2020, 12:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    В отношении угрожавшего выкинуть двухлетнего внука из окна сургутского пенсионера возбудили еще одно уголовное дело, поскольку он замахивался кувалдой на полицейских, приехавших на помощь ребенку, сообщает следственное управление СК по ХМАО.

    Инцидент произошел в понедельник в Сургуте. Пожилой мужчина в состоянии алкогольного опьянения вытащил к окну на пятом этаже и удерживал за ногу собственного двухлетнего внука, сообщали в МВД.

    Полицейские, проникнув в квартиру, нашли ребенка в одной из комнат под сушилкой для белья.

    Родители отсутствовали на месте, ребенок был оставлен на попечение деду.

    По данным на сайте регионального СУ СК, мужчина высказывал угрозы сотрудникам полиции. «Свои угрозы он подтверждал ударами по двери находящейся у него кувалдой и замахами ее на полицейских», – говорится в сообщении.

    Ранее стало известно о случае в Бурятии, когда мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отрубил пальцы племяннице, повредившей его мобильный телефон.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •