Стало известно о возможной отмене туристических виз для России при новом премьере Японии

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16 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:47  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Шведов выгоняют из Швеции

В пересчете на количество населения шведы приняли у себя больше беженцев с Ближнего Востока, чем любая другая страна Европы Panayotis Tzamaros/ZUMA/Global Look Press
Арабская партия Швеции призывает выселить из страны коренное население, которое критично настроено к мигрантам и идеям «разнообразия». В первую очередь это относится к шведским пенсионерам. Ранее в стране констатировали резкий рост уличного насилия, антисемитизма и произвола со стороны этнических ОПГ, что резко контрастирует с образом благополучной Скандинавии. Что ждет Швецию? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...

Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария

Культура, зацикленная на сексе – антисексуальна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Обилие «секса» при отсутствии любви приводит к пресыщению и неспособности реагировать на обычные стимулы – и люди пускаются в причудливые извращения на грани прямого криминала. Это папа Римский назвал «божественным удовольствием»? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Шведов выгоняют из Швеции

Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Стало известно о возможной отмене туристических виз для России при новом премьере Японии

    16 сентября 2020, 10:15

    Текст: Наталья Ануфриева

    Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга мало интересуется внешней политикой, в том числе проблемой заключения мирного договора или вопросом «северных территорий» (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), но именно он может стать инициатором отмены виз для туристов из России и Китая, считает известный в Японии специалист по России, профессор университета Цукуба Ицуро Накамура.

    Накамура заявил, что после ухода Синдзо Абэ «в отношениях с Россией наступит застой». По его мнению, «Суга действительно не интересуется вопросом заключения мирного договора, да и в целом у него нет опыта работы по внешней политике», и потому он, «скорее всего, сделает вид, что обсуждение мирного договора и территориального вопроса были закрыты при Абэ», передает РИА «Новости».

    Однако это не означает, что новый премьер-министр не станет разрабатывать свой курс, исходя из своих интересов.

    «Суга представляет туристическое лобби, за ним стоят крупнейшие туристические компании Японии. Эпидемия коронавируса нанесла им страшный удар. Именно поэтому в Японии начали программу поощрения внутреннего туризма Go To Travel, которая позволяет вернуть до половины расходов на путешествия по стране. Неслучайно инициатором программы стал Суга, он же активно продвигал программу, несмотря на критику: программа начала действовать, когда в Японии разразилась вторая волна заражений коронавирусом», – отметил эксперт.

    По его словам, данная инициатива была успешной: программа помогает вдохнуть жизнь в туристическую отрасль, гостиничный и ресторанный бизнес, но при этом, против ожидания, всплеска новых заражений не последовало. Однако, на его взгляд, одним внутренним туризмом дело не ограничится.

    «Есихидэ Суга очень близок к генеральному секретарю Либерально-демократической партии Тосихиро Никаю. А у того, в свою очередь, есть интересы в России и в Китае. Поэтому очень вероятно, что Суга начнет продвигать идею отмены туристических виз или значительного смягчения их получения», – подчеркнул профессор.

    Накамура считает, что делать это Суга будет не из соображений высокой политики или экономических интересов страны, а по более приземленным и понятным мотивам: именно прагматик Суга, не испытывающий острого интереса к развитию отношений с Россией, на практике может совершить шаги, которые окажутся более эффективными для обеих стран, чем это было сделано его предшественниками.

    «Отмена туристических виз приведет к росту турпотоков, к тому, что люди из обеих стран станут свободнее и проще посещать друг друга, а лучшее знание и понимание, расширение обменов создадут новые бизнес-возможности», – считает он.

    Напомним, новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга. Президент России Владимир Путин направил ему телеграмму, поздравив с избранием на пост.

    Сообщалось, что правительство Японии намерено развивать отношения с Россией.


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