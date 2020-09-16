Стало известно о возможной отмене туристических виз для России при новом премьере Японии

Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга мало интересуется внешней политикой, в том числе проблемой заключения мирного договора или вопросом «северных территорий» (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи), но именно он может стать инициатором отмены виз для туристов из России и Китая, считает известный в Японии специалист по России, профессор университета Цукуба Ицуро Накамура.

Накамура заявил, что после ухода Синдзо Абэ «в отношениях с Россией наступит застой». По его мнению, «Суга действительно не интересуется вопросом заключения мирного договора, да и в целом у него нет опыта работы по внешней политике», и потому он, «скорее всего, сделает вид, что обсуждение мирного договора и территориального вопроса были закрыты при Абэ», передает РИА «Новости».

Однако это не означает, что новый премьер-министр не станет разрабатывать свой курс, исходя из своих интересов.

«Суга представляет туристическое лобби, за ним стоят крупнейшие туристические компании Японии. Эпидемия коронавируса нанесла им страшный удар. Именно поэтому в Японии начали программу поощрения внутреннего туризма Go To Travel, которая позволяет вернуть до половины расходов на путешествия по стране. Неслучайно инициатором программы стал Суга, он же активно продвигал программу, несмотря на критику: программа начала действовать, когда в Японии разразилась вторая волна заражений коронавирусом», – отметил эксперт.

По его словам, данная инициатива была успешной: программа помогает вдохнуть жизнь в туристическую отрасль, гостиничный и ресторанный бизнес, но при этом, против ожидания, всплеска новых заражений не последовало. Однако, на его взгляд, одним внутренним туризмом дело не ограничится.

«Есихидэ Суга очень близок к генеральному секретарю Либерально-демократической партии Тосихиро Никаю. А у того, в свою очередь, есть интересы в России и в Китае. Поэтому очень вероятно, что Суга начнет продвигать идею отмены туристических виз или значительного смягчения их получения», – подчеркнул профессор.

Накамура считает, что делать это Суга будет не из соображений высокой политики или экономических интересов страны, а по более приземленным и понятным мотивам: именно прагматик Суга, не испытывающий острого интереса к развитию отношений с Россией, на практике может совершить шаги, которые окажутся более эффективными для обеих стран, чем это было сделано его предшественниками.

«Отмена туристических виз приведет к росту турпотоков, к тому, что люди из обеих стран станут свободнее и проще посещать друг друга, а лучшее знание и понимание, расширение обменов создадут новые бизнес-возможности», – считает он.

Напомним, новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга. Президент России Владимир Путин направил ему телеграмму, поздравив с избранием на пост.

Сообщалось, что правительство Японии намерено развивать отношения с Россией.