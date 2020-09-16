Беспилотные авто начали доставлять грузы по России

Первая коммерческая перевозка груза из города в город на беспилотном автомобиле проведена в России, сообщил официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

«Доставка [около 1 тонны овощей из Владимира в Москву] проходила в ночное время, когда трафик был минимальным. Беспилотная «Газель» проехала в автономном режиме свыше 240 км. За рулем машины находился инженер, который следил за дорогой», – приводит слова Федосеева ТАСС.

«Россия в настоящий момент соблюдает международную конвенцию 1968 года, по правилам которой за рулем ТС должен находиться человек. Неважно, беспилотный он или нет», – пояснил Федосеев.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин поручил правительству организовать тестирование и поэтапный допуск на российские дороги общего пользования беспилотных автомобилей без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства.

В том же месяце премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных автомобилей.

В прошлом году «Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили в Москве.

В июне 2018 года беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» впервые испытали на трассе: он проехал в автономном режиме от Москвы до Казани. В том же месяце «КамАЗ» представил в Казани беспилотный электробус.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о российском транспорте будущего.

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