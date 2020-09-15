Путину доложили о состоянии повторно заболевшего COVID-19 главы Тувы

Губернатор Тувы Шолбан Кара-оол, который в конце августа заявил, что повторно заболел коронавирусом, идет на поправку, доложил первый зампред правительства региона Александр Брокер президенту России Владимиру Путину.

В понедельник Путин провел видеоконференцию по открытию многофункциональных медцентров Минобороны, в том числе в республике Тува. В ходе встречи глава государства поинтересовался состоянием здоровья главы Тувы, передает РИА «Новости».

«Александр Владимирович, как здоровье губернатора?» – поинтересовался Путин.

«Шолбан Валерьевич уже практически выздоравливает, через неделю мы ждем его уже на родине, он постоянно с нами на связи, постоянно участвует в управленческих решениях», – доложил Брокерт.

«Хорошо. Передавайте самые наилучшие пожелания Шолбану Валерьевичу», – сказал президент.

В конце августа глава Тувы Кара-оол, у которого весной был выявлен коронавирус, заявил, что вновь заразился COVID-19.

В первый раз Кара-оол заболел коронавирусом в мае. Тогда он говорил, что чувствует себя относительно хорошо, и попросил медиков отпустить его на амбулаторное лечение.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в Минздраве пока нет сведений, подтверждающих, что глава Тувы повторно заразился коронавирусом.