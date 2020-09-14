Поставки американского СПГ в Европу резко сократились

Американские производители сократили поставки сжиженного природного газа в страны Европы. Поступления американского СПГ в газотранспортную сеть стран Европы впервые с января стали отставать от темпов 2019 года.

С начала 2020-го в страны Евросоюза поступило 64,2 млрд кубометров СПГ после регазификации – на 3,9% меньше, чем год назад. Такие цифры объясняются резким снижением закупок американского топлива в течение лета, передает «Коммерсант» со ссылкой на данные западных операторов СПГ-терминалов.

Отмечается, что в сентябре объемы поставок продолжили падать. Это привело к тому, что

Клиентам Вашингтона теперь выгоднее покупать СПГ в Европе по 60-70 долларов за кубометр и выплачивать штрафы американским заводам.

«В августе загрузка почти всех американских СПГ-заводов, за исключением Dominion Cove Point, была значительно ниже 50%. А в конце месяца заводы в Мексиканском заливе вообще прекратили работу из-за урагана Лаура», – говорится в докладе.

Однако ожидается, что осенью цены на газ будут расти и американские СПГ-заводы смогут вернуться к проектному объему поставок. Согласно прогнозам Минэнерго США, зимой уровень производства составит около 255 млн кубометров в сутки.

«Цены на газ в мире повсеместно восстанавливаются: в Азии спотовые партии СПГ уже торгуются по 140-150 долларов за тысячу кубометров, а спотовые цены на основных хабах в Северо-Западной Европе восстановились до 130 долларов за тысячу кубометров», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, почему именно «Северный поток – 2» помешает газовому блицкригу США в Евросоюзе.