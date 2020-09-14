Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,27%, до отметки в 74,85 руб., курс евро опустился на 0,29%, до 88,59 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.05 курс доллара находился на отметке в 74,63 руб. (-0,57%), а курс евро – на уровне 88,42 руб. (-0,48%).

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