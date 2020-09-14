Призыв оппозиции ослабить экономику Белоруссии назвали агонией

«Идея Цепкало оставить силовиков без зарплаты, не платить налоги и скупать валюту – это агония оппозиции, неспособной что-либо противопоставить Лукашенко», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Петровский. Так он прокомментировал призыв экс-претендента на пост главы Белоруссии Валерия Цепкало ослабить экономику страны ради свержения Александра Лукашенко.

«Призывы такого рода звучат не впервые. Несколько недель назад с подобными предложениями выступал ряд оппозиционных Telegram-каналов. Но даже самые активные протестующие не особо горят желанием расшатывать собственную экономику», – сказал Петр Петровский.

«Что касается призывов скупать валюту – они уже привели к тому, что белорусский рубль немного просел. Но сейчас он откатывается назад. И те, кто покупал доллары и евро по пиковым расценкам, создавая ажиотаж на рынке, оказались в проигрыше, потому что сейчас валюта дешевеет», – отметил собеседник.

«Потому идея Цепкало оставить силовиков без зарплаты, не платить налоги и скупать валюту – это агония оппозиционных политических сил, которые не способны что-либо противопоставить действующей власти. Их лидеры загнали себя в угол эмиграции и призывают оттуда к фактической ликвидации белорусской экономики. А сам Цепкало – «сбитый летчик», который пытается напомнить о себе с помощью экстравагантных заявлений», – подчеркнул Петровский.

В свою очередь белорусский политолог Дмитрий Болкунец назвал призыв Цепкало «неоднозначным», «хотя это один из методов ненасильственного протеста, который часто применяется в разных странах».

«Сложно сказать, насколько такая идея будет услышана обществом, но один из пунктов этого призыва граждане уже активно выполняют – скупают валюту. Это давняя традиция», – сказал Болкунец газете ВЗГЛЯД.

«Политический кризис, который сейчас есть в стране, экономике оптимизма не добавляет. Поэтому граждане предпочитают хранить деньги в твердой валюте. Что касается призыва не платить налоги или счета за услуги ЖКХ – здесь государство может автоматически списывать с банковских карт граждан фиксированные суммы», – продолжил собеседник.

«Но разрушать экономику – это неправильно, ведь ее потом сложно восстановить. Поэтому призыв Цепкало имеет под собой основания как метод ненасильственного сопротивления, но массовой поддержки его идей мы не увидим», – прогнозирует политолог.

Ранее экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало призвал ослабить экономику страны таким образом, чтобы власть не могла платить зарплату сотрудникам милиции. Он поддержал «тактику ненасильственного сопротивления», которая предполагает покупку белорусами иностранной валюты, неуплату налогов и забастовки на госпредприятиях. Призывы к этому распространяются в Сети, передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

При этом Цепкало признал, что страну в таком случае ждет экономический спад. Он привел в пример забастовки в Польше 1980-х годов, заявив, что Польша восстановилась и стала «одной из самых развитых стран Европы».

При этом Цепкало считает, что у нового президента, который должен сменить Лукашенко, «не будет иного выбора, кроме как вести диалог и поддерживать хорошие отношения с Россией». Однако Цепкало «не уверен на 100%, что так и произойдет». Он заверил, что сам бы точно развивал отношения с Россией.

Напомним, Цепкало рассказал о работе с международными юристами из США и Европы с целью подготовки уголовных дел против Лукашенко, «чтобы можно было судить его за рубежом».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД