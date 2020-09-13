Против новороссийского депутата возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-ого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы 7-ого созыва Михаила Ерохина по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили в СК.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы г. Новороссийска Краснодарского края 6-ого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы г. Новороссийска Краснодарского края 7-ого созыва Михаила Ерохина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что следователями в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия задокументирован факт получения Ерохиным денежных средств в размере 2 100 000 рублей от представителя администрации Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб, за «ненаправление в дни проведения выборов своих наблюдателей на избирательные участки, отсутствие провокаций и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан».

Ерохина задержали прямо на месте происшествия после получения им денег. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Петербурге задержали депутата Законодательного собрания города Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина по делу о получении взятки.