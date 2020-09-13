Зюганов счел идею «ре-использования» мавзолея Ленина провокацией

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал идею «ре-использования» мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

Комментируя «новую провокацию против мавзолея Ленина от неких архитекторов», Зюганов заявил в Twitter, что «ничего, кроме презрения, эти «пляски» вызвать не могут».