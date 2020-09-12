Иеромонах рассказал о мошенничестве в отношении священников РПЦ

В Сети появился новый вид мошенничества: у священников выуживают данные банковских карт под предлогом переводов пожертвований биткоинами или продают им и не присылают дорогие облачения и утварь, сообщил пресс-секретарь Георгиевского монастыря РПЦ в Гетшендорфе (Германия) иеромонах Венедикт (Кочергин).

Иеромонах Венедикт рассказал на Международной конференции в Переславле «Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве», что «мошенники обманывают не только прихожан, представляясь священниками, но обманывают и священников, представляясь прихожанами», передает РИА «Новости».

«Многие из нас (духовенства), кто сегодня присутствует в соцсетях, так или иначе сталкивались с таким подходом: «Ой, батюшка, да у меня такая ситуация: муж бросил, одна, 85 детей, еще 14 на подходе – если вы мне сейчас не поможете, то я завтра умру», – привел он пример.

По его словам, мошенники давят либо на чувство жалости и священнического долга помочь, либо на потребность в финансах на церковные нужды: «В последнее время стала распространяться такая практика. Какая-нибудь женщина говорит: «Я состоятельная, проживаю в Таиланде, хочу сделать вам пожертвование, 500 тыс. рублей, но биткоином (...) Я вас научу, это несложно: зарегистрируетесь по этой ссылочке, данные своей карточки введете – и деньги поступят».

Тем самым злоумышленники выуживают данные банковской карты.

Вторым активно распространяющимся способом мошенничества стало предложение церковной утвари или облачений «под видом магазина»: «Развелось достаточно много страничек, которые называются, например, «Церковная лавка» или «Облачения» и предлагают вам облачения, «цена – в личку».

Дальше, по его словам, преступники либо при онлайн-оплате выуживают банковские данные, либо продают товар с большой скидкой, но он так и не приходит. С живущими на Западе священниками, по его словам, это чаще происходит, так как их считают богаче.

«Эти действия совершаются с территории России, Украины, Молдовы», – добавил иеромонах Венедикт.

Делясь личным опытом, он отметил, что сложно решить вопрос противодействия такому мошенничеству в правовом поле.

Первая международная конференция по защите верующих от мошенничества в Сети проходит в Переславле 10-12 сентября. Ее организаторами выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и Фонд Конрада Аденауэра.

Напомним, в 2019 году сообщалось, что мошенники начали просить деньги от имени патриарха Кирилла.

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