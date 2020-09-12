Политолог рассказал о росте конкуренции между участниками региональных выборов

По итогам первого дня досрочного голосования явка на региональных выборах оказалась вдвое выше, чем во время первого дня голосования по поправкам к Конституции. Также повышается легитимность выборов, растет количество участников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко о ходе проходящего в эти дни голосования.

«Проведение голосования в течение трех дней соответствует общемировой практике. Это дает возможность людям сделать свой выбор, не напрягаясь. Во многих странах мира голосование растянуто больше, чем на один день и проходит по почте в довольно внушительном количестве – примерно до 20% бюллетеней», – сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Эксперт подчеркнул, что новый формат голосования во многом повышает явку избирателей. «По итогам первого дня голосования явка значительно выше, в два раза превышает явку в первый день голосования по поправкам к Конституции», – напомнил политолог.

Бондаренко добавил, что, исходя из количества участников кампании, выборы оказались более конкурентные, чем за последние несколько лет. «Все это повышает легитимность выборов. Представительность партий становится выше. В среднем в каждом регионе в выборах участвует больше восьми партий», – указал Бондаренко.

Политолог ожидает напряженной борьбы между всеми участниками выборов. «По результатам выборов мы сможем сказать, смог кто-то у кого-то откусить электорат или нет», – подчеркнул собеседник.

Кроме этого, наблюдатели не фиксируют большого количества нарушений. «Нарушений мало. С течением времени люди учатся проводить выборы без нарушений. Это касается не только представителей партий, но и членов избиркомов», – подытожил Бондаренко.

В этом году Единый день голосования состоится в воскресенье, но в пятницу и субботу проходит досрочное голосование. «На избирательные участки направлены 237421 наблюдателей: от политических партий – 95805 наблюдателей; от кандидатов – 85598 наблюдателей; от Общественной палаты РФ или от общественных палат субъектов РФ – 56018 наблюдателей», – говорилось в сообщении российского Центризбиркома.

По сравнению с 2015 годом выросла политическая конкуренция на выборах губернаторов. В этот раз был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендентов на место.

Одновременно увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в этом году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах России (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах.