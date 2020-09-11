Объяснен принцип подсчета летальных случаев коронавируса в России

Взгляд
11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
Разделы

Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
Перейти в раздел…

Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
Перейти в раздел…

США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

Атомная подводная лодка «Сивулф» – невидимая часть учений НАТО у берегов России defense.gov
Прямо сейчас у северных берегов России находится целая группа кораблей НАТО. В ее составе нет авианосца, поэтому появление этих сил осталось в информационном поле малозаметным. Однако российские военные восприняли появление этой эскадры вполне серьезно. Чем занимается натовская группировка и почему это событие имеет большое значение для ВМФ России? Подробности...
Перейти в раздел…

Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

Похоже, руководство Германии не понимает последствий ситуации с Навальным Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
«Из-за нелепых действий ФРГ по Навальному», как выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Берлин оказались на пороге серьезного конфликта. Россия уже официально предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений. О каких действиях Берлина идет речь и кому на руку обострение отношений между двумя крупными торговыми партнерами? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...

Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

Обсуждение: 8 комментариев

Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Перейти в раздел…

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Существует ли сейчас русская интеллигенция?
  • Да

  • Нет
Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?
  • Улучшится

  • Ухудшится

  • Не изменится
Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Разработчик «Новичка» отверг наличие «сильной» версии вещества
    Германия отказалась передать России материалы по Навальному из-за «гостайны» Лукашенко заявил о «своем пути» белорусской экономики В волгоградских школах 16 классов ушли на удаленку из-за COVID-19 Ефремова в СИЗО перевели в другую камеру
    Европейские политики: Россия сделала все, чтобы спасти Навального США поддержали требования Тихановской о новых выборах в Белоруссии Газопровод «Сила Сибири» уйдет на профилактику Мать Саакашвили решила баллотироваться в грузинский парламент
    Соловьев оценил ответ Берлина на запрос России по Навальному Кириенко назвал креативные индустрии драйвером экономического развития Звезда «Универа» объяснил свой смех после оглашения приговора На москвичку в квартире рухнул потолок вместе со строителем

    Главная тема


    Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

    указ президента


    Румыния отозвала посла из России и 11 других стран

    «привыкли быть первыми»


    Лавров пошутил о втором месте России по «вмешательству» в американские выборы

    тюремные законы


    Экс-сотрудник угрозыска рассказал об обязанностях Ефремова перед «общаком»

    Видео

    планы войны


    Стали известны детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР

    Новые правила


    Могильщики «Оскара» повелись на разводку

    бюджетные риски


    Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

    волна протеста


    «Белорусский майдан» созревает в еще одном осколке СССР

    социальное предпринимательство


    Дмитрий Соколов-Митрич: Как выживают «дельфины» капитализма

    дедолларизация


    Игорь Мальцев: Русские слезли с иглы под названием «валюта»

    громкое дело


    Елена Кондратьева: Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Существует ли сейчас русская интеллигенция?

    Объяснен принцип подсчета летальных случаев коронавируса в России

    11 сентября 2020, 19:52

    Правительственный портал Стопкоронавирус.рф объяснил, как в России проводится подсчет летальных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

    В России основанием для внесения человека как умершего от COVID-19 является паталогоанатомическое заключение, отмечает Стопкоронавирус.рф.

    Оно обязательно в случае летального исхода при инфекционом заболевании. В Нью-Йорке, например, без паталогоанатомического заключения в списки умерших вносили всех, у кого был положительный тест, а также и всех тех, у кого были внешние симптомы коронавируса. Понятно, что число умерших за счет этого сильно возросло.

    В России не любой, у кого по тестам или в результате посмертного вскрытия определен COVID-19, вносится в списки умерших от COVID-19. Коронавирусная инфекция по результатам паталогоанатомического вскрытия может быть поставлена и в том случае, если тест на коронавирус был отрицательным.

    Но в списки попадают только те, у кого COVID-19 стал главной причиной смерти, а не обострившиеся в ходе инфекции имеющиеся хронические заболевания. Таким образом, в России есть формулировка «смерть от COVID-19», умершие с таким посмертным диагнозом и пополняют статистику смерти от коронавируса. А есть формулировка «смерть с COVID-19» – когда есть подтвержденная коронавирусная инфекция, но смерть произошла от другой причины.

    «В части случаев COVID-19 может быть основной причиной гибели человека, а в части случаев он может быть просто фоном этой болезни, иногда даже сопутствующим заболеванием, если он совсем слабо течет, а у человека есть какая-то еще тяжелая болезнь. Если у человека распространенный рак желудка с метастазами и при этом легкая форма COVID-19, то естественно на первое место выходит рак желудка, который приводит больного к гибели. Но может быть ситуация, что COVID-19 выраженный, а рак маленький, нигде метастазов не дал, и он может уходить на второй план», – объясняет главный внештатный патологоанатом Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор и академик РАН Георгий Франк.

    Оперативный штаб в ежедневном режиме публикует оперативную информацию по количеству смертей от новой коронавирусной инфекции, в том числе на сайте Стопкоронавирус.рф. В этой информации учитываются только те случаи, по которым не требуются дополнительные исследования и COVID-19 уже установлен в качестве основной причины. Уточненная информация о количестве смертей, в том числе от COVID-19, ежемесячно публикуется официальными статистическими органами РФ и основывается на записи актов гражданского состояния.

    Строго говоря, число умерших – это всегда отсроченное число. Коронавирус – долгая болезнь, больные могут находится в больнице по нескольку недель, тяжелые по нескольку недель могут быть подключены к ИВЛ. И, к сожалению, исход их болезни непредсказуем наверняка. Количество умерших может возрастать отложено. И считать смертность в момент пика и сравнивать ее со смертностью стран, прошедших пик, не имеет смысла.

    Россия никогда не преследовала цель занизить количество смертей, а летальность от новой коронавирусной инфекции продолжает оставаться одной из самых низких в мире – 2,8%, в том числе за май-июль 2020 года. Но анализируя показатели смертности, следует различать понятия летальность и смертность.

    Летальность – это показатель медицинской статистики, определяемый как отношение числа умерших от определенного заболевания или иного нарушения здоровья за определенный период времени к общему числу людей, имевших тот же диагноз за тот же период времени, измеряется в процентах.

    Летальность не является синонимом смертности. В демографии смертность – это отношение числа умерших к общему числу населения в единицу времени, измеряется в промилле, она равна количеству смертей на 1000 человек населения в год.

    Если говорить о статистических показателях смертности, то за январь-июль они превысили аналогичный показатель прошлого года на 4,8%.

    Безусловно, на рост показателя смертности повлияла новая коронавирусная инфекция, для этого в медицинской статистике введены специальные коды в соответствии с Методическими рекомендациями ВОЗ, но дополнительной особенностью учета в РФ является то, что по результатам 100% патологоанатомического вскрытия мы уточняем ранее поставленные диагнозы в предельном диапазоне по времени до 40 дней. Этим объясняется разница между оперативными данными, публикуемыми на сайте Стопкоронавирус.рф и данными поступающей позже уточненной статистики.

    Выделение из наблюдаемого периода отдельного отрезка времени и соотнесение его с таким же периодом прошлого года является методологически неверным, тем более что первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в феврале, а смерти – в марте.

    Кроме того, следует иметь в виду, что с конца марта до практически середины мая в России были объявлены нерабочие дни и в отдельных регионах страны запись актов гражданского состояния отделами ЗАГС не осуществлялась, и была перенесена на более поздние периоды.

    Число выявленных заболевших зависит от числа проведенных тестов, доступности тестов в разгар эпидемии и правил тестирования.

    Россия, своевременно приняв меры по изоляции, медленно входила в карантин и имела возможность тестировать не только тяжелых, но и бессимптомных носителей, контактировавших с больными. По последним данным, в нашей стране проведено 39,9 млн тестов. В США, например, – 89,9 млн. В США проживает 329 млн человек, у нас – 146 млн. Простые расчеты показывают, что в объемах тестирования мы не уступаем, они сопоставимы.

    В Италии – 9,5 млн тестов. Это сравнимое с Россией число тестов на 1 тыс. населения. Но при этом Италия особенно в начале эпидемии тестировала только людей с тяжелым течением болезни, так как на всех тестов не хватало. Легкие или бессимптомные так и остались недиагностированными.

    Понятно, что чем больше тестов проведено – тем больше людей выявлено. В странах, где эпидемию с самого начала не удалось взять под контроль, и не было достаточного количества тестов, множество бессимптомных больных или больных с легким течением болезни так никогда и не попали в статистику. А мы знаем сейчас на основе текущей российской статистики, что в пиковый период бессимптомные составляли 44 %, 34% имеют легкое течение болезни. И все эти 78% больных учтены в России, но не учтены как минимум в первой половине эпидемического цикла в Нью-Йорке или Италии.

    Летальность (процент умерших по отношению к заболевшим) во время эпидемии зависит от разных факторов, в числе которых конечный фонд, своевременность оказания помощи, доступность ИВЛ и так далее. Сравнивать смертность в разных странах можно только учитывая все эти факторы. И не сейчас, а когда закончится эпидемия.

    Каковы же возможные причины низкой летальности от коронавируса в России? Эксперты и специалисты говорят о нескольких факторах.

    В России традиционно большой коечный фонд. И в нашей стране был временной лаг – было время увидеть, как разворачивается эпидемия в других странах и извлечь для себя уроки.

    Было время подготовиться, мобилизовать систему здравоохранения, которую удалось оперативно дооснастить и перепрофилировать. Это позволило оказывать стационарную помощь всем нуждающимся – в том числе, при необходимости, в условиях реанимационных отделений, с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)

    В России никому не отказывали в медпомощи. Наша модель оказалась более эффективной, поскольку помощь оказывалась всем вне зависимости от финансового положения пациента и наличия страховки, с чем столкнулись сотни тысяч людей в других странах.

    В России доступны услуги скорой помощи, врачи больше, чем в других странах, ходят на вызовы домой к больным. Поэтому россияне привыкли вызывать врача сразу после появления симптомов, что делает возможной раннюю диагностику.

    В России рано ввели меру самоизоляции для людей 65+. В результате люди из этой группы риска от общего числа заболевших, например, в Москве, составляют всего 15%. Кстати, аналогичная картина была в Южной Корее, где тоже очень низкая летальность – менее процента.

    В России медицинскую помощь можно получить бесплатно по полису ОМС, что также увеличивает охват и своевременность диагностики и лечения.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •