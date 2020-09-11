Глава новосибирского штаба Навального заявил, что в «Умном голосовании» нет «хороших людей»

Координатор штаба блогера Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко заявил, что среди кандидатов «Умного голосования» нет «хороших людей».

«Есть примерно 38 кандидатов «Умного голосования», я могу вам сказать, что особо хороших людей среди них нет», – заявил Бойко в ролике, опубликованном Telegram-каналом Mash.

Отмечается, что Навальный в ходе голосования предлагал голосовать за любых кандидатов, в том числе за КПРФ и ЛДПР, чтобы не победила «Единая Россия».

Противники блогера указывали, что это лишает поддержки несистемных кандидатов и играет на руку власти. Бойко в своем заявлении отметил, что «Умное голосование» не поддерживает «хороших кандидатов», и в этой системе «хороших людей» нет.

Ранее сообщалось, что среди участников «Умного голосования» в Калужской и Орловской областях оказались фигуранты уголовных дел и участники сект.