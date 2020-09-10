Путин и Вучич обсудили оценку Захаровой визита делегации Сербии в США

Президент России Владимир Путин извинился перед главой республики Сербия Александром Вучичем за пост официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой в соцсети Facebook, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Это так», – приводит ответ Пескова на соответствующий вопрос РИА «Новости».

Ранее в четверг глава республики Сербия Александр Вучич заявил, что президент России Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров извинились за пост официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой в соцсети Facebook, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон.

«Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого [инцидента] это сделали это оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», – заявил президент Сербии, оценив состоявшийся телефонный разговор с президентом Путиным как «отличный».

Напомним, в понедельник глава МИД Сербии, первый вице-премьер Ивица Дачич заявил, что ситуация вокруг высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александара Вучича в США исчерпана.

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