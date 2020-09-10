На поедавшую собак жительницу Алтайского края завели дело

В Алтайском крае местная жительница истязает и поедает собак, в отношении нее завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Возбуждено уголовное дело по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») в отношении жительницы села Зеленая Дубрава Рубцовского района, 1966 года рождения, которая в июне этого года забила двух щенков с целью употребления их в пищу», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Дело было возбуждено после дополнительной проверки.

В июле в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой зафиксировано, как женщина из местного поселка Зеленая Дубрава убивает пса. После ролика полиция провела проверку и отказала в возбуждении уголовного дела.

«Заинтересованные ведомства также провели проверку материального положения жительницы села Зеленая Дубрава. По полученной информации, она не находится в асоциальном положении, не состоит на учете в службе социальной защиты как представитель остронуждающейся категории граждан, имеет официальные источники дохода», – уточнили в МВД.

В 2018 году в Якутии живодер снял видеозапись, на которой зафиксировано, как он издевался над собаками.